Yeşilay’dan bağımlı hattı: ALO 115
Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına karşı mücadele veren Yeşilay, ‘ALO 115’le bağımlı, aile ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek verecek.
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı, bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynayan Yeşilay’ın danışmanlık ve psikolojik hizmet desteklerinde daha aktif rol alabilmesi için kuruma iki adet kısa numara tahsisinde bulundu. Yeşilay’ın bağımlılıkla ilgili bilgi vereceği ve kurumun çalışmalarının da anlatılacağı hattın numarası, Yeşilay’ın kuruluş tarihi olan 1920’ye de atıfla ‘192’ olarak belirlendi.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Bağımlı, aile ve yakınlarına yönelik ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteğin sağlanacağı hattın da ‘ALO 115’ olması kararlaştırıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) bu numaradan sunacağı hizmetten alkol, tütün ve madde bağımlılığı bulunanlar ile internet kullanımına ilişkin bağımlılık sorunu yaşayanlar faydalanabilecek. Aynı zamanda aile üyeleri de bağımlılık sorunu yaşayan bir yakını için ALO 115’i arayabilecek.
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