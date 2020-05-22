Yeşilay’dan bağımlı hattı: ALO 115

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı, bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynayan Yeşilay’ın danışmanlık ve psikolojik hizmet desteklerinde daha aktif rol alabilmesi için kuruma iki adet kısa numara tahsisinde bulundu. Yeşilay’ın bağımlılıkla ilgili bilgi vereceği ve kurumun çalışmalarının da anlatılacağı hattın numarası, Yeşilay’ın kuruluş tarihi olan 1920’ye de atıfla ‘192’ olarak belirlendi.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Bağımlı, aile ve yakınlarına yönelik ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteğin sağlanacağı hattın da ‘ALO 115’ olması kararlaştırıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) bu numaradan sunacağı hizmetten alkol, tütün ve madde bağımlılığı bulunanlar ile internet kullanımına ilişkin bağımlılık sorunu yaşayanlar faydalanabilecek. Aynı zamanda aile üyeleri de bağımlılık sorunu yaşayan bir yakını için ALO 115’i arayabilecek.