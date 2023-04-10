‘Yeşil Sol’ listesine siyasi yasak ayarı

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EMEK ve Özgürlük İttifakı’nı oluşturan HDP ve bileşenlerinin aday gösterildiği Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinde mevcut HDP grubunun büyük bölümü yer almadı. HDP yönetimi, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) devam eden kapatma davasından çıkabilecek siyasi yasak kararlarına karşı yeni Meclis grubundan olası fireleri sınırlı tutmaya çalıştı.

EŞ BAŞKANLAR LİSTE BAŞI

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri ise iki dönem kuralı nedeniyle aday gösterilmedi. AYM’den çıkacak olası siyasi yasak kararı, seçilmiş milletvekillerinin TBMM üyeliklerinin düşmesine neden olacak. HDP’li ittifak, sınırlı sayıda parti yöneticisine ise istisna uyguladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan Van’dan ilk sırada, Mithat Sancar da Şanlıurfa’dan ilk sırada yer aldı. Sancar’ın ardından Ömer Öcalan ikinci sıra adayı oldu.

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LİSTE ŞİFRELERİ

HASAN CEMAL İSTANBUL’DAN

Geçmişte iki dönem kuralından aday olmayan yönetmen-senarist Sırrı Süreyya Önder İstanbul’da 1. bölgede ilk sıradan aday gösterildi. Gazeteci-yazar Hasan Cemal, İstanbul 2. bölgeden üçüncü sıra adayı oldu. 79 yaşındaki Cemal, muhtemelen listelerdeki en yaşlı aday. Cemal milletvekili seçilirse, TBMM İçtüzüğü’ne göre “en yaşlı üye” unvanıyla geçici başkanlık görevini yürütecek ve milletvekillerinin yemin ettiği oturuma başkanlık yapacak.

TİP KENDİ LOGOSUYLA GİRİYOR

KENDİ logosu ve ayrı listeyle seçime giren Türkiye İşçi Partisi (TİP), 47 il ve 50 seçim çevresinde liste verdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul 3. bölgede ilk sıra adayı oldu. Aynı seçim çevresinde Baş’ın ardından, öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe ikinci ve gazeteci-yazar Umur Talu da üçüncü sıraya yerleşti. Mevcut milletvekillerinden Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil de İstanbul 1. bölgede birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2. bölgede birinci sıradan aday gösterildi.

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MEHMET ASLANTUĞ 1. SIRADAN

Antalya’da ilk sırayı TİP MYK üyesi Yunus Başaran aldı. Sanatçı Mehmet Aslantuğ Muğla’da birinci sıradan, Gezi davasında tutuklu yargılanan avukat Can Atalay Hatay’da ilk sıradan, gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2. bölgede birinci sıradan listeye girdi. Bir Demet Tiyatro dizisinde “Tirbuşon” karakteriyle tanınan Serhat Özcan Balıkesir’de birinci sıra adayı oldu.

CENGİZ ÇANDAR DİYARBAKIR’DAN

Gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Diyarbakır’da üçüncü sıradan, eski HDP milletvekili Sırrı Sakık da Ağrı’da ilk sıradan aday gösterildi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partinin şu anda vekili bulunmayan Erzurum’da birinci sıradan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da Antalya’da ilk sıradan yarışa girdi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen Ankara 1. bölgeden ilk sıra adayı oldu. Milletvekilliği hakkını Anayasa Mahkemesi kararıyla geri alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da yine Kocaeli’de birinci sırayı aldı.

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