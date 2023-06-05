Yeşil dönüşüm! Sanayi için de stratejik önemde

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Makine üretimi yapan Durmazlar Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Livza Yılbirlik Yılmaz “AB Yeşil Mutabakatı ile başlayan ve sonrasında açıklanan Fit for 55’e Uyum Paketi ile Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin ülkemiz sanayisi için global çapta stratejik öneminin farkındayız” diyerek çalışmalarını şöyle anlattı:

“Şirketimizin 67 yıllık tecrübesi ile, sürdürülebilirlik yolculuğumuzu sektörün öncülerinden biri olarak başlattık. Global stratejilerimize ulaşmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarımıza’ paralel şekilde yolumuza devam ediyoruz.

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Durmazlar Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Livza Yılbirlik Yılmaz

KARBON VE AYAK İZİ RAPORUMUZU OLUŞTURDUK

Sürdürülebilirliği risk ve fırsat analizlerimizde; riskten ziyade değer yaratma fırsatı olarak görüyoruz. Bu bakış açısından yola çıkarak 2022 yılının son günlerinden itibaren ekiplerimiz ile başlayan yolculuğumuz kısa sürede ciddi bir yol kat etti. Öncelikle sahip olduğumuz sertifikalarımızı ‘Entegre Yönetim Sistemi’ çatısında birleştirdik ardından, ISO 14064:2018’e göre Karbon ve Su ayak izi raporumuzu da hızlıca oluşturduk ve doğrulattık. Hız kesmeden yolumuza yenilenebilir enerji projeleri, enerji tasarruf projeleri, yağmur suyu toplama projeleri ve ISO 50001 ile devam ediyoruz. Güçlü Ar-Ge kadromuz da sürdürülebilir dünya bakış açısıyla tasarımlarını; dijital ve yeşil dönüşümü harmonize ederek, ikiz dönüşümü baz alarak gerçekleştirmektedir.

TÜRKİYE’NİN ‘0’ EMİSYON HEDEFİYLE İLERLİYORUZ

Oluşturduğumuz yol haritamızın her bir kilometre taşını tek tek programlayarak sistemli şekilde sürdürülebilirlik raporumuzu oluşturmak üzere çalışıyoruz. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip ederek tüm gelişmelerde şirketimizin uyum sürecini olabildiğince kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 2053 yılında teyit ettiği ‘0’ emisyon hedefini kendimize görev olarak aldık ve bu yolda ilerliyoruz. Bu bilinçle de dünyamızı tüketmeden üretiyor, tüm faaliyetlerimizi de bu hedefe yönelik şekillendiriyoruz.”