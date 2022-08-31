Yerli ve milli pasaport baskıda... Bakan Soylu: Sekiz ayda 1.6 milyon pasaport verildi

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BAKAN Soylu, önceki gece Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yerli ve milli pasaportun detaylarını anlattı. Ocak ayından bu yana 1 milyon 630 bin pasaport verildiğini aktaran Soylu, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 153 bin pasaport basımının yapıldığını belirterek şöyle konuştu:



“Yerli pasaportlarda ilk olarak yeşil pasaport basacağız. Burada yüksek bir talep var. Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da tamamen spekülatif olan ‘Pasaport 2023’te fahiş fiyata ulaşacak’ sözünden kaynaklandı. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Biz ona da yetişiriz.

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SÜRESİ DOLANLAR

Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların yüzde 58’i yurtdışına çıkmadı. Acil durumlarda zaten günübirlik pasaport veriyoruz. O kadar seri çalışıyoruz, gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alma imkânına sahip. Yeşil pasaportta var olan süre uzatımını bütün nüfus müdürlüklerimiz yapabilecek. Herhangi bir ücret ödemeden, para vermeden, 5 yıllık, 3 yıllık veya 2 yıllık süresi dolan

pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler.”

TURKEY YERİNE TÜRKİYE

YERLİ ve milli pasaportların özelliklerini anlatan Bakan Soylu, bu pasaportlarda ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ ifadesinin yer aldığına dikkati çekti. Bakan Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını kaydetti. Bakan Soylu, Türkiye’nin kendi yerli ve milli pasaportunu önceki gece itibarıyla basmaya başladığını belirterek şu bilgileri verdi: “İlk önce bin adet basılacak, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız. Önümüzdeki ayın sonuna kadar yaklaşık 170 bin pasaportu basmış olacağız. Daha sonra 250 bine, daha sonra 300 bine, daha sonra yükselerek devam edecek. Yeşil pasaportu bastıktan sonra, hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu basmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca 5-10 gün içinde yeşil pasaportun, bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. 120 bin umumi pasaport talebi var, şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var.”