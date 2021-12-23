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Yerli aşı TURKOVAC’a onay çıktı! Yıl bitmeden kullanımda

#TURKOVAC#Acil Kullanım Onayı#Koronavirüs Aşısı
Yerli aşı TURKOVAC’a onay çıktı Yıl bitmeden kullanımda

Türkiye’nin yerli korona aşısı TURKOVAC, acil kullanım onayı aldı. Yerli aşının seri üretimine başlanan Şanlıurfa’daki tesise canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı hasisliği yapmayacağız, tüm insanlıkla paylaşacağız” dedi. Bakan Koca da TURKOVAC’ın 2021 bitmeden vatandaşlara yapılmaya başlanacağını söyledi.

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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan acil kullanım onayı aldı, Şanlıurfa’da seri üretimine başlandı. Şanlıurfa’daki törene videokonferans yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

TURKOVAC SEMBOLÜMÜZ

“Ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi, ülkem ve milletim adına, tebrik ediyorum. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hâle gelmesi, fevkalâde önemlidir. Üstelik bu aşının, tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından, gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür.

VATANDAŞA AŞI DAVETİ

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Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC’ı da sunabileceğiz. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için, tüm riskleri göze olarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum.

Yerli aşı TURKOVAC’a onay çıktı Yıl bitmeden kullanımda

HASİSLİK YAPMIYORUZ

Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde, maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da, acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC’ın üretimiyle birlikte, bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Bir kez daha aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”

10 GÜN İÇİNDE HASTANELERDE

Erdoğan, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Fahrettin Bey, vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?” diye sordu. Bakan Koca da, “Halk Sağlığı tarafından birtakım tetkikleri yapıyor olacağız. Zannediyorum bir hafta 10 gün içinde bu tetkik bitecek. 2021 yılı bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere, yaygın kullanıma geçmiş olacağız” dedi.

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HIFZISSIHHA PROJESİ

Erdoğan’ın “Aşı çalışmalarında önemli yeri olan Hıfzıssıhha Projemiz ne aşamada” diye sorması üzerine de Bakan Koca, şu cevabı verdi: “Hıfzıssıhha ile ilgili ihale süreci başladı, teklifler alındı. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara’da, havaalanına yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem mRNA hem inaktif hem nazal hem protein aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu, dünyanın en büyük kapasiteli aşı ve Ar-Ge merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-Ge üretim merkezi kurulacak.”

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TURKOVAC’IN ETKİNLİĞİ NASIL?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yerli aşımızın etkinliğini şu sözlerle açıkladı: “PCR’ı pozitif olan, şikayeti olanlarla değerlendirildiği zaman Turkovac kolunda sadece 20 kişi; karşı kolda 40 kişi vardı. Bu bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Bizim aşımız hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük.”

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#TURKOVAC#Acil Kullanım Onayı#Koronavirüs Aşısı

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