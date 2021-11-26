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Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına başvuru

#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı#Acil Kullanım Onayı
Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına başvuru

Sağlık Bakanı Koca, yerli COVID aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayına başvurduğu müjdesini verdi ve “Yıl bitmeden yaygın kullanıma girmesini ümit ediyorum” diye konuştu.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yapan Bakan Fahrettin Koca, özetle şu bilgileri verdi:

HAYIRLI, UĞURLU OLSUN: Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün (dün) itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

SMA TARAMALARI BAŞLIYOR: Ülkemizin, 2019 yılındaki toplam cari sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki oranı yüzde 4.3’tür. SMA taramalarında evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor. Bölgesel pilot çalışma olarak başlattığımız Konjenital Adrenal Hiperplazi taramasını önümüzdeki yıldan itibaren yurt sathında gerçekleştireceğiz.

NÖBET YÜKÜ HAFİFLEYECEK: Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapıyoruz. Çalışanlarımızın çıplak maaşının emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık, toplumda hak ettikleri hayat standardına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktorların sabit ek ödemelerinin arttırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz.

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#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı#Acil Kullanım Onayı

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