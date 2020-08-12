Yerinde ve sıkı denetim

İstanbul’un 39 ilçesinde de harekete geçildi. Avrupa yakasında Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Anadolu yakasında da Pendik ve Üsküdar başta olmak üzere 39 ilçenin kaymakamları ve belediye başkanları kolluk amirleriyle birlikte denetime çıktı. Pazarlar, alışveriş merkezleri ve kalabalık noktalarda incelemeler yapıldı. Hem esnafa, hem alışveriş yapanlara maske, mesafe ve temizlik hatırlatıldı. Maske takmayanlara 900 TL, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlara da 789 TL ile 3 bin 180 TL arasında değişen para cezaları kesildi.

DİRSEK SELAMI

Denetimlere katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, vatandaşlarla dirsek temasıyla selamlaştı.



Denetime çıkanlardan biri de Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya’ydı. Kaya, ilçede yapılan denetimlere katılarak, esnaflara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.