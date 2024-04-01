Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Seçim heyecanına kalpleri dayanamadı

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Çakır, sandık başında beklerken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Çakır için diğer görevliler 112’yi arayarak yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yozgat’a bağlı Lök köyünde de Mustafa İldiş (76), dün sabah oy kullanmak üzere sandığa gitti. Görevlilerden pusula, zarf ve mührü aldıktan sonra kabine ilerleyen İldiş, fenalaşarak yere yığıldı. Çevresindekilerin müdahalesinin ardından otomobille hastaneye götürülen İldiş, yolda hayatını kaybetti. İldiş’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

‘ARKAMDAN ACI HABER GELDİ’

Manisa Alaşehir’de ise Hacıbey Mahallesi’nde yaşayan, 5 çocuk babası çiftçi Hasan Çay (73), dün 11.30 sıralarında oyunu kullandı. Çay, imzasını da atıp çıkacağı sırada aniden rahatsızlanıp sandalyeye oturdu. Sandık görevlisi Cafer Saban’a seslenen Çay, bir anda yere düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çay, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Çay, sağlık çalışanlarının çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Çay’ın yeğeni Mustafa Çay, “Farklı sandıklardaydık. Oyumu kullanıp, eve döndüm. Arkamdan acı haber geldi” dedi.

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Elazığ’da da merkeze bağlı Günbağı köyünün muhtarı olan ve dün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı. Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Demir yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - Nurettin DOĞAN - Sinan KABATEPE - Harun GÖKÇEOĞLU / DHA - İHA