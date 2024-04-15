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Yerel seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

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#Cumhurbaşkanlığı#Kabine#Ankara
Yerel seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 14:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

TRT'de yer alan habere göre toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

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Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

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#Cumhurbaşkanlığı#Kabine#Ankara

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