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Yere düşen engelli çocuğuna tekme atmıştı! Gözaltına alındı

#ANKARA#Engelli Çocuk#Şiddet

Ankara'da, yere düşen engelli oğlunu tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan baba Mesut C., polis tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Mesut C., zihinsel engelli oğlunu rahatsızlığı nedeniyle cadde üzerindeki Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Mesut C.'nin elinden tuttuğu oğlu, işlemlerin ardından aile merkezinden çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Baba Mesut C., yerdeki oğluna kalkması için tekme attı. Mesut C., daha sonra ayağa kalkan oğluyla araca binerek ayrıldı. Mesut C.'nin oğlunu tekmelemesi güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar polise şikayette bulundu.

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BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Görüntüde yerdeki oğluna ayağıyla vurduğu görülen Mesut C., polis tarafından gözaltına alındı. Mesut C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

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#ANKARA#Engelli Çocuk#Şiddet

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