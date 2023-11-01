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Yere çakılıp hayatını kaybetti... Korsan eğitim sonu oldu

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#Onur Kılıçlı#Uçuş Eğitimi#Margarita Kılıçlı
Yere çakılıp hayatını kaybetti... Korsan eğitim sonu oldu
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 07:00

Endüstriyel tasarımcı Onur Kılıçlı, gördüğü ilanlar sonrası yüzbaşı A.Y.M.’den hayali olan yelken kanat eğitimi almaya karar verdi. Kılıçlı, ikinci uçuş eğitiminde yere çakılarak hayatını kaybetti. Ölen Kılıçlı’nın eşi Margarita Kılıçlı, “Eşim korsan eğitim sonucu hayatını kaybetti, şikâyetçiyim” dedi.

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ANKARA Gölbaşı’nda 16 Eylül’de meydana gelen olayda endüstriyel tasarımcı bir çocuk babası Onur Kılıçlı (35), yelken kanat ile uçarken yere çakılarak hayatını kaybetti. Kılıçlı’nın gördüğü ilanlar sonrası Kara Havacılık Komutanlığı’nda helikopter pilotu olarak görev yapan yüzbaşı A.Y.M.’den yelken kanat eğitimi aldığı belirlendi. A.Y.M. ile birlikte İngilizce öğretmeni B.C.’nin de korsan eğitimde görev aldığı belirlendi. Olay sonrası Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler A.Y.M.ile B.C. gözaltına alındı. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KILIÇLI’YI SUÇLADILAR

Kılıçlı’nın ilk eğitim uçuşunu yerde yaptığı, ikinci eğitim uçuşunda ise yelken kanat ile uçarken yere çakıldığı belirlendi. Şüpheli yüzbaşı A.Y.M. ifadesinde, “Benim yelken kanat sporuna özgü sertifikam var. Bu sporu yapmak isteyenler gerek bilgi edinmek gerekse eğitim almak için bana sosyal medyadan ulaşırlar. Olay günü ilk uçuşu ben yaptım. Sonrasında Onur Kılıçlı uçuş yaptı. Eğitim için kendisinden herhangi bir ücret almadım. Havadayken telsizle kendisini iletişim kurup, neler yapması gerektiğini iletiyordum. Söylenenlerin dışına çıktı” dedi.

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Yere çakılıp hayatını kaybetti... Korsan eğitim sonu oldu
Onur Kılıçlı

Şüpheli öğretmen B.C. ise “Onur, uçuş öncesi bana ‘Adrenalin sporunu sevdiğini, bugün havadan farklı bir şeyler yapacağını söyledi. Onur, 6-7 metre yükseldi, serbest bırakması gereken bağı bırakmadı. Bağı bırakmadığı için de yelken kanat ters döndü ve yere düştü” ifadelerini kullandı.

MOTOR ARIZALANIP ONARILMIŞ

ŞÜPHELİLERDEN şikâyetçi olan Onur Kılıçlı’nın eşi Margarita Kılıçlı “Eşim 25 bin TL karşılığında 15 ders alacağını söylemişti. WhatsApp grubunda kaza gününün sabahı motorda arıza olduğuna dair bilgi vermişler, sonra arızayı giderdiklerini söylemişler. Önce ‘arızalı’, sonra ‘onarıldı’ dedikleri motor halatlı tow dedikleri bir hızlandırma motoruymuş. Uçuş eğitimi vermeye yetkili olmayan birisinin verdiği korsan eğitim sonucu eşim öldü. Web sitesinde biyografisini kazanın ardından değiştirmiş ve ‘eğitim vermiyorum’ ifadesini eklemiş. Biz başka Onur’lar ölsün istemiyoruz” dedi.

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#Onur Kılıçlı#Uçuş Eğitimi#Margarita Kılıçlı

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