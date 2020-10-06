Yer Tunceli... Yüksek ateş çıkan koyunlarını böyle kurtardı!

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Uğur Ekici'nin 500 küçükbaş hayvanından 17'si, zehirlenme belirtilerinin ardından çıkan yüksek ateş sonrası telef oldu. Diğerlerinde de aynı belirtiler ortaya çıkmaya başlayan Ekici, hayvanlarını kurtarmak için, çareyi köyün yakınındaki Keban Baraj Gölü'nde buldu. Köylülerin yardımıyla baraj gölüne götürülen ve ateşleri düşürülen hayvanlar, karınlarındaki zehirlenmeden kaynaklı şişkinlik de inince telef olmaktan kurtuldu.