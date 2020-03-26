MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Konya... Karantinada 12'nci gün
GeriGündem Yer Konya... Karantinada 12'nci gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

Yer Konya... Karantinada 12'nci gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Konya... Karantinada 12'nci gün
Abone Olgoogle-news

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 12'nci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya’daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar ise tedbir amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

 Umreden dönenlerin karantina altında 12'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalan bazı kişiler, kendi aralarında şarkı söyleyip, oynadıkları ve yemek dağıtıldığı anlarda cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, paylaştı.  

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle