Adana'da en acı veda

Olay, 21 Haziran Pazar günü, Karataş sahilinde meydana geldi. Babalar Günü'nde, babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde kaybolan küçük Ali Ercan’ı arama çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü ancak sonuç alınamadı. Dün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda Ali Ercan Karayiğit’in cansız bedenine ulaşıldı. Baba Habip Karayiğit ile oğlu Ali Ercan Karayiğit’in cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



BÖLGEDE DENİZE GİRMEK YASAKMIŞ



Baba Habip Karayiğit ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in hayatını kaybettiği ve 'Orman Plajı' olarak bilinen bölgede daha önceki yıllarda da boğulma vakalarının yaşandığı, bundan dolayı alanda denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca bölgede denizin, çok dalgalı ve ani derinleşen alanlar olması nedeniyle yasak kapsamına alındığı belirtildi.



Baba Habip Karayiğit ile oğlu Ali Ercan Karayiğit’in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Habip Karayiğit’in kuzeni Nizamettin Karayiğit, cenaze aracına yaslanarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba ile oğlunun cenazeleri, Küçükoba Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



SAHİLDE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER



Habip Karayiğit’in arkadaşı Cumali Köseler, “Habip, çocuğunu kucağına alıp, kayalıklara götürüyor. Dalga vurunca oğlu denize düşüyor. O da oğlunu kurtarmak için suya atlıyor ancak ikisi de boğuldu” diye konuştu.



Habip Karayiğit’in amcası Reşit Karayiğit ise “Evdeyken yeğenimin öldüğü ve oğlunun da denizde kaybolduğu haberi geldi. Saatlerce suyla boğuşmuşlar. Acımız çok büyük” dedi.



Dumlupınar Mahallesi'nin muhtarı Şehmus Demir de her yıl Karataş’ta onlarca kişinin boğulduğunu belirterek, “Orada bir cankurtaran yok. Eğer olsaydı belki bu insanlar şimdi yaşayacaktı" diye konuştu.