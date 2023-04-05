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Yeniden yapılanan FETÖ’cülere baskın

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#FETÖ/PDY#TSK#Gözaltı
Yeniden yapılanan FETÖ’cülere baskın
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

FETÖ/PDY’nin hem TSK ve hem de öğrenciler arasında yeniden yapılanmasına yönelik operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel öğrenci yapılanmasında hiyerarşik olarak yeniden harekete geçtiğini belirledi. Örgüt evinde kalan bu kişilerin ailelerinin FETÖ/PDY kapsamında işlem gören kişilerden olduğu, öğrencilerin aile ikâmetleri İstanbul’da olmasına rağmen örgüt evlerinde kaldıkları saptandı. Bu kişilerin kod ismi kullanmaya devam ettikleri, bazı firarilerin örgütün güncel öğrenci yapılanmasında bu evlerden sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Başlatılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 

4’Ü YURTDIŞINDA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hakla-rında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen 4’ü ihraç astsubay ve 9’u ihraç askeri öğrenci olmak üzere 13 kişinin yaka-lanması için operasyon yapıldı. 9 kişi yakalanırken 4 kişinin yurtdışında olduğu anlaşıldı.

 
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#FETÖ/PDY#TSK#Gözaltı

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