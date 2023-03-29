Yeniden Refah’a Erdoğan’dan ziyaret

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi binasındaki ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşme sonrası, ‘İttifak kararımız ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Cumhur İttifakı’na girerek milli bir adım attık” dedi. Erbakan özetle şunları aktardı:

KENDİ LOGOMUZLA GİRECEĞİZ

“İttifak kararımız ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Kendileri ile önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu ve bu Cumhur İttifakı’na katılmamız dolayısıyla bir kez daha tebriklerini ilettiler. Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı’na katıldığımızı beyan etmiştik. 14 Mayıs’ta seçimlere bütün bölgelerde kendi logomuzla kendi adaylarımızla gireceğiz.

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MİLLİ BİR ADIM ATTIK

İttifak kararımız belirli ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş karardır. Bu prensip ve ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli bir adım attık. İlkelerimizden de taviz vermeyeceğiz. Dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdi isek bugün de dile getireceğiz.

YAPICI MUHALEFET

14 Mayıs günü seçimlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanımız kuracağı hükümet ile bu prensiplerimiz ışığında faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. Bizler de ‘Milli görüş Meclis’e’ sloganı ile TBMM’de en güçlü şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimiz ile prensiplerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. 14 Mayıs’tan sonra hayra vesile, şerre de fren olma fonksiyonumuzu sürdüreceğiz.

LİSTELER KONUŞULMADI

(AK Parti listelerinden aday gösterilme) AK Parti listelerinden herhangi bir milletvekili olması ile ilgili bir düşüncemiz son noktada yoktu. Bugün ki görüşmede de bu geçen son birkaç günde de aksi bir gelişme olmadı. Şu an için belirlediğimiz kadarı ile biz kendi logo ve amblemiz ile seçime gireceğiz.

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Burası milli görüş partilerine ev sahipliği yaptı. Erbakan Hocamız ile özdeşleşmiş bir bina. Cumhurbaşkanımız ile de bu yönde muhabbet oldu. ‘Erbakan Hocamızın makam odasında oturuyorsunuz’ dediler. Bina da zaten Erbakan Hocamızın, milli görüşümüzün kalesi diyebileceğimiz bir bina ve dolayısıyla böyle bir konuşma oldu.

HÜKÜMETTE YER ALMA TALEBİMİZ YOK

Bizim hükümette yer almamız gibi durum konuşulmadı. Böyle bir talebimiz olmadı. Güçlü bir şekilde Meclis’te olup, mutabık kaldığımız icraatları hayata geçirilmesinin takipçisi şeklinde planımız var.”





Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan ve kurmayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Ziyaret öncesinde parti binasına Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Türk Bayrağı asıldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası Erbakan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arabasına kadar eşlik ederek uğurladı.