Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik’te konuştu

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'te partililerle buluşarak yapıcı muhalefet anlayışının seçim sonucunu belirleyeceğini belirtti. Ayrıca Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar borçlanma söylemini eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik’te parti mensuplarıyla bir araya gelerek, "Yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi" dedi.

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te partililerle buluştu. Şeyh Edebali Kongre Merkezi'ne geçen ve burada bir konuşma yapan Erbakan; Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını belirterek, şunları söyledi:

“Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi”

"Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi kısa sürede çok büyük mesafe kat etti 300 bine yakın resmi üyesi, 81 il 900'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamlamasıyla seçime girme yeterliliğini 1 seneden kısa sürede elde etmesi, binlerce köy ve mahalle teşkilatının kurulmuş olması, 100 bine yakın sandık baş müşahidinin belirlenmesi, bütün illerimizde istisnasız gençlik ve hanım kollarımızın tamamlanmış olması ve ikisi de birbirinden muazzam 2 büyük kongremizin gerçekleştirilmesi ki en sonuncusu 6 Kasım'da ikinci büyük kongremiz Ankara Arena'da 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre oldu. Bütün bu hızlı gelişmesi ve bir de üzerine yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Haberin Devamı

Erbakan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğine ilişkin söylemlerini eleştirerek, "Diyorlar ki 'Efendim iyi çok güzel helikopter yaptınız, uçak yaptınız, tank yaptınız, TCG Anadolu gemisi yaptınız, İHA yaptınız, SİHA yaptınız. İyi de milletin karnı aç fakirlik var. İşsizlik var, ekonomi sıkıntılı, enflasyon var. Tamam, doğru söylüyorsun biz de bunlardan kurtulmak için çalışacağız. Bunlardan bu milleti bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Sanki kendisi kurtaracakmış gibi. Diyor ki 'Efendim 300 milyar dolar daha borç getireceğim' ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen '300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyorsun. Milli kaynak paketlerin var mı? Borç almadan, varlıklarımızı satmadan, cenabı Allah'ın verdiği zenginlikleri şu şekilde kaynağa dönüştüreceğim' dediğin bir projem var mı? Yok, 'Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar borç alacağım' O borcun faizi ne olacak? Onun geri ödemesi ne olacak? Tekrardan milletin üstüne sırtına, yük olarak binecek" diye konuştu.

Haberin Devamı

“AK PARTİ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞUMUZ MUTABAKATTAKİ MADDELERİN UYGULANMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Erbakan son olarak, “'4-6 yaş arasındaki bir çocuğa Kuran öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir.'” Kim diyor bunu? CHP diyor, 7’li masanın baş aktörü. 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayına soruyorlar. LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. 'Ne münasebet neden versin' diyor. İnternetten videosunu açıp seyredebilirsiniz.

İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı’nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız. AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakattaki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Her konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi mağduriyetlerin giderilmesi için uğraşacağız” dedi.