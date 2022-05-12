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Yeniden ortaya çıktı

#İstanbul#Hasta#Şifacı
Yeniden ortaya çıktı

Kendisini ‘şifacı’ olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne süren ‘Mala Ali Kürdistani’ lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, yaklaşık bir yıl sonra yeniden İstanbul’a geldi.

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Beylikdüzü’nde bir otomobil içerisinde görüntülenen Kalak, bu kez hastasının kafasına ve sırtına vurarak ‘cin’ çıkardığını iddia etti.

Kalak, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor. Kalak’ın sosyal medyayı da aktif kullanması, konuşmalarını ve fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor. 

OFİSİ MÜHÜRLENMİŞTİ

‘Mala Ali Kürdistani’ lakaplı Kalak, 2020’de Suudi Arabistan’da tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçen yıl İstanbul’a gelen Kalak’ın, Başakşehir’de çok sayıda hastaya şiddet uyguladığı ofisi mühürlenmiş, hakkında da arama kararı çıkarılmıştı.

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#İstanbul#Hasta#Şifacı

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