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Yeni zor yaşam

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Çadır Kent#Yardım
Yeni zor yaşam
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Depremde evsiz kalan insanlar zorlu şartlara alışmaya çalışıyor. Yeni yaşama uyum sağlamaya çalışan depremzedeler, çadırların önünde çamaşırlarını yıkayıp asarken, bazıları küçük tüplerde yemek pişiriyor.

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Deprem sonrası şehirlerini terk etmeyen depremzedeler, kurulan çadır kentlerde yeni zorlu yaşamlarına alışmaya çalışıyor. Yeni evleri çadırlarda hayata tutunmaya çalışan depremzedeler, çadırlara kurdukları sobalarla da ısınma sorunlarını gidermeye çalışıyor. Gündelik işlerini yapan, taşıdıkları sularla leğenlerde çamaşır ve bulaşıklarını yıkayan depremzedelerin, iki çadır arasına bağladıkları iplerde ise çamaşırlarının kurumasını bekliyor. Hatay’da birçok noktaya elektrik ve suyu olmadan kurulan çadır kentlerde yaşam zorlaşıyor.

EN BÜYÜK 2 İHTİYAÇ

En büyük sorunlardan birisi de temiz su ve tuvalet. Depremzedeler, “Sadece temiz su istiyoruz. Toplanamayan çöpler sorun oluşturuyor” dediler.

Yeni zor yaşam


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KÜÇÜK ÇADIR KENTLERE YARDIM ULAŞMIYOR

Bölgeye ihtiyaçtan bile fazla gönderilen yardımların bazı çadır kentlere ulaştırılmasında da sıkıntılar yaşanıyor. Bazı noktalarda birçok kurum YARDIM dağıtırken, arada kalan küçük çadır kentlere ise yeterli yardımların gitmediği görüldü.

ÇOCUKLAR İÇİN GEZİCİ KÜTÜPHANE

Yeni zor yaşam


Çocuklar çadırkentleri oyun alanlarına çevirirken, çoğu yaşananlardan habersiz gülümsemeleriyle geleceğe umut oluyor. Çocuklar için gezici kütüphaneler bölgeye gönderildi. Çocuklar, büyük çadırkentlere getirilen gezici kütüphanelerde hem kitap okuyor hem de boyama gibi değişik aktiviteler yapıyor.

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#Deprem#Çadır Kent#Yardım

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