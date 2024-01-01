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Yeni yılın ilk gününde denize girdiler... Rus turist: Burada banyo yapıyor gibiyiz

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#Yeni Yıl#Deniz#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 14:52

Antalya'da yerli ve yabancılar, 2024 yılının ilk gününde denize girdi. Eşi ve çocuklarıyla sahil kenarına gelen Rus turist Aleksei Filatov, "Harika hissediyorum, hava bizim için çok sıcak. Sibirya'da şu anda hava eksi 40 derecelerde. Su bizim için çok sıcak, banyo yapıyor gibiyiz" dedi.

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Antalya'da hava sıcaklığı 2024'ün ilk gününde 17 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı ise yüzde 87 ölçüldü. Kapalı ve zaman zaman yağmurun yağdığı havada sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denize girdi.

Yeni yılın ilk gününde denize girdiler... Rus turist: Burada banyo yapıyor gibiyiz

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahilde oturmayı tercih etti. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Bazı yabancı turistler ise çocuklarıyla denize girdi.

Yeni yılın ilk gününde denize girdiler... Rus turist: Burada banyo yapıyor gibiyiz

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'SU ÇOK SICAK, BANYO YAPIYOR GİBİYİZ'

Eşi ve çocuklarıyla sahil kenarına gelen Rus turist Aleksei Filatov, "Harika hissediyorum, hava bizim için çok sıcak. Sibirya'dan Türkiye'yi görmeye geldik. Yarın da Alanya'ya gidiyoruz. Hava çok güzel. Yeni yılınız kutlu olsun. Sıcaklık harika, Sibirya'da şu anda hava eksi 40 derecelerde. Su bizim için çok sıcak, banyo yapıyor gibiyiz" dedi.

Yeni yılın ilk gününde denize girdiler... Rus turist: Burada banyo yapıyor gibiyiz

Yeni yılın ilk gününde denize girdiler... Rus turist: Burada banyo yapıyor gibiyiz

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#Yeni Yıl#Deniz#Antalya

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