Yeni turizm destinasyonu Soğanlı Vadisi

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KISA bir süre önce Kayseri Valiliği’ne atanan Gökmen Çiçek’le röportaj yaptık, Kayseri sokaklarını gezdik. Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri ile kısa sürede bütünleştiğini ve şehre pozitif bir enerji sağladığını gördük.

Soğanlı Vadisi’ni sormak istiyorum. artık Soğanlı Vadisi de Türkiye’nin gündemine giriyor. Bu bölgedeki projeleriniz nelerdir?

Yanımızda Kapadokya var. Biz bir sanayi şehriyiz. Nevşehir-Kapadokya ise bir turizm şehri. Biz sadece Soğanlı Vadisi’ni değil Kayseri’nin sahip olduğu tüm tarihi ve doğal güzellikleri Erciyes ile birlikte kullanabilmeliyiz. Çünkü Erciyes’e gelen yabancı turistler aynı zamanda Kapadokya’yı da görecek. Buradaki rekabeti birliktelikle sürdürmemiz gerekecek. Nevşehir buraya çok yakın, 45 dakikada buradan Ürgüp’tesiniz, Kapadokya’dasınız. Bu manada iki şehrin rekabetinde Erciyes’e gelen turistler Kapadokya’yı görecek. Kapadokya’ya gelen turistler de tüm ihtişamıyla Erciyes’i görecek.

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30 KM. SONRA ÜRGÜP

İki il olarak da bu konuda paylaşımcı olmamız lazım. Bu cümleyi söylerken temkinli olmakla birlikte Soğanlı Vadisi için Kapadokya’nın giriş kapısı denilir. Biz o kadar yakın bir coğrafyayız ki sınırlarımız adeta sadece kalemle çizilmiş şekildedir. Hemen yanımızda 30 kilometre mesafede Ürgüp var. Dolayısıyla bu kadar yakın bir alanda tarih de coğrafya da birbirine benzer. Aradaki tek farkı şu, Soğanlı Vadisi biraz daha bakir kalmış. Oradaki çalışmalar daha yeni başlıyor.

AZİZ GEORGE KİLİSESİ

Soğanlı Vadisi’nin dünya tarihi açısından bir başka önemi ise Aziz George’un buralı olması. Aziz George özellikle Rusya’nın İngiltere’nin ve Brezilya’nın en saygın ve en eski dini lideri. Yani manevi koruyucuları olarak geçiyor. Aziz George’un ilk kilisesinin ve mezarının burada olması ciddi manada turizm değeri oluşturuyor. Kilisenin içerisindeki çizilmiş resimler halen daha ilk günkü gibi duruyor.

Bu kadar çok kilisenin, bu kadar çok medrese tarzı ibadethanenin halen ilk günkü gibi korunmuş olması her tarihsever gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Bu noktada biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele vererek Soğanlı Vadisi’nin önemini dünya tarihine kazandırmak için kendimizi sorumlu hissettik.

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HAFTA SONU YER YOK

Bu proje kapsamında Soğanlı Vadisi’nin kent meydanında altyapı ve üst yapı çalışmalarını yaptık. Genel restorasyon çalışmalarına başladık. Yürüyüş parkurları, aydınlatma düzenlemeleri, genel peyzaj çalışmaları, oturma ve dinlenme alanları ile lavabo ve tuvaletler yapılarına varıncaya kadar ciddi bir çalışma başlattık. Özellikle hafta sonları bir vali olarak yemek yemek için yer bulmakta ben de zorlanıyorum. Sanki Soğanlı Vadisi üzerine çok şey yapılmadan sadece tanıtılmayı bekliyormuş gibi.

BALON UÇUŞLARI BAŞLADI

Soğanlı Vadimizde sıcak hava balonu uçuşları başlattık ve bu uçuşları yapan firmamız da Ürgüplü. İki şehir arasındaki el ele vermek durumundan bunu kastetmiştim. Şu anda aktif uçuş yapan 10 balonumuz var ve günlük 6-7 tane balon yükseliyor. Buraya yatırım yapmak için Ürgüp’ten birçok arkadaşımız geldi. Biz de onlara hemen kucak açtık.

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KALIŞ SÜRESİ UZUYOR

Artık turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Buraya gelen bir turistin sadece Erciyes’te kaymasını değil Soğanlı Vadisi’ni de gezip görmesini istiyoruz. Kış sporunu inanç ve kültür turizmi ile birleştiremediğimiz zaman insanlar iki üç gün orada kaldıktan sonra gidebiliyor. Ben bunu Afyonkarahisar’da da yaşadım. Bir turistin ortalama kalma süresi 1.7 gündü. Sadece kaplıcayla süre bu kadarla sınırlanıyordu. Orada da turizmi aynı şekilde çeşitlendirmeye başlamıştık. Frigya’yı aktif bir turizm sahası haline getirdiğimizde gün süresinin 3’lere çıktığını görmüştük.”

DÖRT MEVSİM ERCİYES

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Erciyes’e ilk kar düştü. Kayak sezonuyla ilgili beklentileriniz nedir?

Erciyes Kayseri’nin olmazsa olmazı. Bunu şehirde kime sorarsanız ilk söyleyecekleri şey Erciyes’in, Kayseri turizminin lokomotifi olduğudur. Türkiye’nin en uzun ve çok sayıda kayak pistlerinin, en modern kayak tesislerinin bulunduğu harika bir yer. Erciyes’in İstanbul’a olan uçuş mesafesi sadece 1 saat. Diğer yandan Erciyes, Kayseri Havalimanı’na 25 dakika, Kayseri şehir merkezine 20 dakika ve Kapadokya’ya 45 dakika uzaklıkta bulunuyor. Bu ulaşım imkânlarının yanı sıra Erciyes, Alpler standardında son teknoloji teleferik sistemiyle, dağın 25 km’lik alanı içerisinde bulunan 2’si gondol, 19 adet mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkânı sunuyor.

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RUSYA İLE DİREKT UÇUŞ

Ben özellikle bu seneden çok ümitliyim. Geçen iki sene pandemide yaşanılan durum sonrası insanların yeniden harekete geçebilmesi, bunun yanı sıra ilk defa bu sene Rusya ile direkt uçuşların başlamış olması bizi çok heyecanlandırıyor.

Ayrıca Erciyes’in 4 mevsim kullanılabilmesi için çok büyük atılımlar yaptık. Özellikle Büyükşehir Belediyemize ait 8 adet çim saha ve yüksek irtifa kamp merkezimiz sayesinde futbol takımlarımız yüksek oksijen ortamında kamp imkânı sağlandı.

YAZIN DA TAM MESAİ

Yine yaz aylarında düzenlenen bisiklet ve diğer organizasyonlarla ilgili çalışmalarla Erciyes ilk defa yaz aylarında da tam mesai yaptı diyebilirim. Bu bizim için de bir ilkti. Ayrıca dağdaki otellerimizin sayısı ve yatak kapasitemizin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Birçok otelimiz şimdiden rezervasyonları doldurmaya başladı. Bunda Rusya’dan başlayan direk uçuşların olumlu etkisini görüyoruz. Ben bu yıl çok ciddi sayıda turist geleceğini düşünüyorum.

ALTI ÜLKEDEN DİREKT UÇUŞ

Yurtdışından buraya kaç ülkeden direkt uçuş var?

Kayseri’ye 6 ülkeden uçuşlar vardı Rusya’nın eklenmesiyle beraber bu sayı 7 oldu. Bunların başında İngiltere, Almanya ve Belçika geliyor. Özellikle Almanya’da yaşayan çok ciddi bir gurbetçi nüfusumuz var. Onların da buraya akın etmelerini bekliyoruz.

EUROSPORT’TA TANITIM

Erciyes’te bu yıl Dünya Snowcross heyecanı da var...

Bu yıl Kayseri’de ilk olarak Dünya Snowcross Yarışması yapılacak. 86 ülkede yayınlanacak bu yarışmalar. Özellikle Eurosport canlı yayınlarında 10 dakikalık Kayseri reklamlarıyla yer alacak. Tabii bu Türkiye’nin de tanıtımı olacak. Emin olabilirsiniz ki Türkiye’de hiçbir dağ Erciyes’te olduğu gibi profesyonel bir anlayışla yönetilmiyor. Dağın önemli bir kısmı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yönetilmektedir.

Erciyes’te yazın neler olacak?

Sekiz futbol sahamız ve atletizm tesislerimizle sadece bu yaz dünyanın birçok yerinden futbol takımları, milli takımlar gelip kamp yaptı. Erciyes’teki otellerimiz bu tür konaklamalar için zaten müsait. Yüksek irtifa kamp merkezimiz oksijenin en yüksek olduğu yer. Özellikle kondisyon sporları için bulunmaz özelliklere sahip bir bölge. Birçok bisiklet kulübü ve federasyonu bu yaz uzun süreli kamplarını Erciyes’te gerçekleştirdi. Önümüzdeki sene için birçok Avrupalı atletin şimdiden rezervasyonları var.

LAVANTA BAHÇELERİ

Yine Erciyes’in tırmanış güzergâhını lavanta ekimleriyle güzelleştirip seyirlik ve fotoğraflık alanlar oluşturacağız. İlk etapta 6 bin metrekare alana 5 bin adet olmak üzere ilk lavanta dikimlerimizi Orman Bölge Müdürlüğümüzce gerçekleştirdik.Kısacası Erciyes’te bundan sonra iki hâkim renk göreceksiniz; mor ve beyaz. Piknik yapılacak uygun alanlar oluşturuyoruz. Sloganımız ‘Dört mevsim yaşayan dağ Erciyes’.

TESCİLLİ LEZZET KAYSERİ MUTFAĞI

Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünleri konusunda neler yapılıyor?

Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda gerçekten çok büyük çabaları var. Özellikle pastırma, mantı ve sucuk bilinen değerler. Fakat benim de gördüğüm burada birçok yeni ürün bulunuyor. Belediye başkanımızın yakın zaman önce iki ürünün daha coğrafi işaretini aldığındaki duyduğu mutluluğu kendi gözlerimle gördüm. Bu ürünlerden biri Pöç, diğeri de Çerkez Peyniri. Çerkez Peyniri Pınarbaşı yöresinin bir ürünü.

Gastronomi ile ilgili başka çalışmalarınız var mı?

Sucuk ve pastırma alanında ihracat artıyor. Önümüzdeki sene Kayseri’nin gastronomi alanındaki gelişmeleri çok daha fazla olacak. Kayseri’yi UNESCO tarafından tescilli gastronomi şehri yapmak zorundayız.

SELÇUKLU ESERLERİ

“Kayseri bir sanayi şehri fakat aynı zamanda önemli potansiyele sahip bir turizm şehri. Türk tarihine ait inanılmaz eserleri var. Açıkçası buradaki Türk eserlerinin ziyaretçisinin az olmasına ben üzülüyorum. Öncelikle idareciler olarak özellikle kendi öğrencilerimizin buradaki Selçuklu eserlerini görmesini sağlamak durumundayız.

DÜNYANIN İLK TIP FAKÜLTESİ

Örneğin dünyanın ilk tıp fakültesi Kayseri’de. Orta Çağ Avrupası’nda akıl hastalıkları olan kişiler “İçine şeytan kaçtı” tespitiyle diri diri yakılırken Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesinde su ve ney sesleriyle müstakil odalarda tedavi ediliyorlardı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan bir külliye var. İnanılmaz bir yer. İçinde Han Duvarları şiirinin yazıldığı kervansaray. Orayı da bilmeyen gençlerimiz var. Ben bunu kendime dert ediniyorum.”

SNOWCROSS’TA GÖRSEL ŞOV

Snowcross organizasyonu nasıl olacak?

Büyükşehir Belediyemizin girişimleri ile bu harika organizasyonun içinde yer alabileceğiz. IM (Dünya Motosiklet Federasyonu) Snowcross Dünya Şampiyonası, 2004 yılından beri yapılıyor. Snowcross daha ekstrem spor türlerinden ve görsel şov olarak bana göre izlemesi en heyecan verici olan. Aynı zamanda Motocross sporcuları olacak. Bunun Alp’lerde ve İsviçre’de çok takipçileri var. Türkiye de Kayserimiz ve Erciyesimiz olarak bu alanda resmi bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmış olacak. Şampiyona Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Erkekler, Dünya Kar Motosikleti Kupası - Kadınlar ve Avrupa Kar Motosikleti Kupası - Erkekler kategorilerinde toplam 60 sporcu yarışacak. 2 gün süren organizasyona dair 22 dakikalık özet program; Amerika’da CBS Sport, Avrupa’da Sport Tv Network Asya’da ve Güney Amerika’da Fox Sport kanallarında yayınlanacak. Buraya 250 yabancı sporcu gelecek. 86 televizyondan yayınlanacak. Tabii bunun bir de sosyal medya boyutu var. Erciyes’in tanıtımına bir farklılık getirecek.

ALİ DAĞI’NDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Ali Dağı’nda uluslararası yamaç paraşütleri yarışmalarının olduğunu biliyoruz.

Ali Dağı’nda ben de yamaç paraşütü yaptım ama korkmadım desem yalan olur. Bu görüntülerimi de şahsi sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Artık insanların bu gibi deneyimler için kilometrelerce yol yaptığını biliyoruz. Yamaç paraşütü ile ilgili bu sene üç şampiyona yapıldı. Çok büyük bir katılım oldu. Ben yamaç paraşütü atlayışı yaptıktan sonra diğer il müdürlerine de zorunlu tuttum ve onlar da uçtu. İnsanları teşvik etmek için orada görünmemiz gerekiyordu. Daha sonra rafting yaptım ve balona bindim. Sosyal medyada bir vatandaşımız dedi ki, “Kayseri’nin tadını vali çıkarıyor.” Dedim ki ben onların hepsine dualarla biniyorum. Normal şartlarda yükseklik korkusu olan birisiyim. Ama şehrimin tanıtımı için yamaç paraşütü ve rafting yaptım, balona bindim. Erciyes’te olduğu gibi Ali Dağ Yamaç Paraşütü alanında da çalışmalarımız var.”