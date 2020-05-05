Yeni tarihleri yorumladılar

‘KENDİMİZE ÜÇ SORU SORALIM’

Uzman Psikolog Doç. Dr. Nevin Dölek, belirsizlik dönemlerinin stres yaratmasının normal olduğunu belirterek sınavlara hazırlanan öğrencilerin kendilerine şu soruları sormalarını önerdi: “Sınav tarihi belliydi ve öğrenciler buna göre kendilerini hazırlamışlardı. Kontrollerindeydi yani. Sınav tarihi, öne de alınsa, ileriye de atılsa bir değişiklik olacağı için stres artacaktır. Öğrencilerin 3 soru sormaları ve yanıt vermeleri gerekir. Birinci soru, bu olan şey nedir? Sınav tarihi elimizde olmayan nedenlerle ertelendi. İkinci soru, bu benim için tehlikeli midir? Hayır, değildir ya da evet, tehlikelidir. Son soru ise en önemlisidir: Ben bununla baş edebilir miyim? Öğrencinin buna, ‘Tarih öne de çekilse, ileriye de atılsa iyi bir planlama yaparsam sınav tarihinin ne olduğu önemli değil’ yanıtı vererek kendini telkin etmesi gerekmektedir.”

Rehberlik Danışmanı Cihan Yeşilyurt da “İçinden geçtiğimiz süreç ve bunun paralelindeki sınav tarihlerindeki değişiklik, öğrencilerde odaklanma problemlerine neden olabilir. Belirsizlik dönemlerinin yıpratıcılığını da göz önünde bulundurursak öğrencilerin gündeme kulaklarını tıkayıp sosyal medyadan uzak durmalarını öneririm” diye konuştu.

Esin Dönmez (12’nci sınıf öğrencisi): “Sınav tarihleriyle ilgili değişiklik haberleri beni olumsuz etkiledi. Sınav tarihi yaklaşırken kaygı düzeyim artıyor.”

Tuba Kızıldemir (12’nci sınıf öğrencisi): “Bu değişiklik çok kötü oldu. Daha vakit var, çalışırız diyerek bir rahatlama gelmişti açıkçası. En azından bir ay önce temmuzda diye açıklanmasaydı bu şekilde çalışma planı yapmazdık."