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Yeni sahibini bekleyen minibüsün üstüne balkon duvarı düştü

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#Balkon#Bağcılar#Minibüs
Yeni sahibini bekleyen minibüsün üstüne balkon duvarı düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 13:57

Bağcılar'da tadilatı yapılan balkonun duvarı, park halindeki minibüsün üzerine düştü. Büyük çapta hasarın meydana geldiği minibüsün dün takas yöntemiyle satıldığı ve bugün yeni sahibine teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay saat 10.00 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katında oturan aile balkonun tadilatının yapılması için bir ustayla anlaştı. Sabah saatlerinde sokağa gelen usta iddiaya göre hiçbir güvenlik önlemi almadan tadilata başladı. Sokak sakinlerinin minibüsün sahibini bekle uyarılarını da dikkate almayan usta balkon demirlerini sökmeye başladığı sırada balkonun duvarı aşağıda bulunan minibüsün üzerine çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökme anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Yeni sahibini bekleyen minibüsün üstüne balkon duvarı düştü


Büyük parçalar halinde düşen beton ve tuğla parçaları minibüse büyük çapta hasar verdi. Olaydan dakikalar sonra aracının yanına gelen sahibi şoka uğradı. Aracı o şekilde almayacağını ifade eden sahibi ifadesini vermek için polis merkezine gitti.

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Yeni sahibini bekleyen minibüsün üstüne balkon duvarı düştü

Minibüsün takas yöntemiyle satıldığı ve bugün yeni sahibine teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi. Sokakta esnaf olan görgü tanığı, "Biz dükkanı açarken balkonda çalışan kişi demirleri söküyordu. Ondan sonra büyük bir ses geldi, baktık araç pert olmuş. Yaralanan olmadı." diye konuştu.

Yeni sahibini bekleyen minibüsün üstüne balkon duvarı düştü

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#Balkon#Bağcılar#Minibüs

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