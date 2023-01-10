Yeni Nesil Fırtına’lar devrede

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Sakarya’da ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde sözlerine “Şehitlerimiz ile Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ahirete intihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bizlere bu büyük gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum. BMC Power tarafından bugün teslim edilecek 6 adet yeni nesil Fırtına Obüsü’nün ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140’a kadar çıkaracağız” diyerek başladı ve şöyle devam etti:



“Yeni nesil Fırtına Obüsleri şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti, hem de ateş gücü arttırılmıştır. Fırtına Obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika’dan İngiltere’ye, oradan Almanya’ya kapı kapı dolaşarak yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz.



SAVUNMADA 2 BİN FİRMA



Türkiye’nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Unutmayın göreve geldiğimizde yüzde 20’si milliydi. Ama şimdi yüzde 80’i milli olan bir savunma sanayisine sahibiz. 2002’de savunma sanayi sektöründe çok önemli sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2 bini aştı. 62 olan proje sayısı 750’yi geçti. Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecinde olan projeleri dahil ettiğimizde bütçe büyüklüğümüz 75 milyar doları buluyor.



SİHA’LARLA İLK 3-4 ÜLKE ARASINDAYIZ



Özellikle ihracat alanında gerçekten gurur verici bir tabloya şahit oluyoruz. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatı geçen sene ne oldu biliyor musunuz? 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı. İHA, SİHA ve Taarruzi İnsansız Hava Araçları’nın üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Karabağ zaferinden Libya’ya, terörle mücadeleden nokta operasyonlarına kadar geniş bir alanda Türk SİHA’ları elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyor.



2023 DÖNÜM NOKTASI OLACAK



Yeni Nesil Fırtına Obüslerimizin de envantere girmesiyle bu gücümüzü daha da sağlamlaştırıyoruz. Son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir girizgâhı olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. Bu alanda 2023 yılı inşallah 7’den 70’e herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacak.”

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UÇAKLAR, GEMİLER FÜZELER SIRADA

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ERDOĞAN savunma alanında yeni hizmete gireceklerin listesini şöyle anlattı:



- “Milli muharip uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma’nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.



- Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek.



- Özgün helikopterimiz Gökbey’i, Jandarma Genel Komutanlığımız kullanmaya başlayacak. Atak-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İMECE yer gözlem uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak KILIÇSAT Küp Uydusu’nu uzaya fırlatacağız.



- Denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis de inşallah bu sene envantere girecek.



SİPER HİZMETE GİRİYOR



- Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz Siper hizmete giriyor. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız.



- Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’ni gemilerimize entegre etmeye başlayacağız.



- Seyir füzesine dönüştürülmüş haliyle Şimşek hedef uçağını kullanıma alacağız. Yerli milli, elektronik, harp ve elektronik destek kodlarının F16’lara entegrasyonunu tamamlayacağız.



- Erken ihbar radar sistemi Eralp’in teslimatını yapacağız. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha ve yerli motorlu Vuran zırhlı araçlarının teslimatına başlayacağız.”