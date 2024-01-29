Yeni müfredatla sade ders

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M İLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya gelirken konuşmasında öne çıkan 10 başlık şöyle:

1- DERS SAATİ AYNI: Şubatın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız. Ders içeriklerinin sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders saati değil.

2- ORTAK SINAV: Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz.

3- ‘AF’ YOK: LGS’ye hazırlanan 8. sınıftakilerin devamsızlık oranlarında geçen yıla göre yüzde 9.20 azalma oldu. Açık söyleyeyim; af ya da ben-zeri uygulama gündeme gelmeyecek.

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4- DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER DÖNDÜ: Deprem öncesi 11 ilde öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466’ydı. Bugün itibarıyla 11 ilde öğrenci sa-yımız 3 milyon 663 bin 546’dır.

5- YENİ BİNALAR 2 KAT: Depremde kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katını hedefliyoruz. 2 bin 61 dersliği ‘çelik yapı’ olarak planladık. Betonarme binalar ise zemin artı bir kat olacak.

6- BÖLGEYE YENİ ATAMA: Deprem bölgesine 21 bin 569 yeni öğretmen atandı. Burada 2 öğretmen grubu var. Bu öğretmenlerden ayrılmak isteyenlere hak verilecek. Bölgede kalan öğretmenlerin hizmet puanları yükseltilecek.

7- İSTANBUL’DA DEPREM RİSKİ: 367 okul, 11 bin 590 derslik yıkılarak yeniden yapıldı. Şu anda da 50 okul, 1329 dersliğin yeniden yapımı devam ediyor. 779 okul, 19 bin 615 dersliğin güçlendirmesi yapıldı, 22 okul, 572 dersliğin güçlendirmesi devam ediyor.

8- TEMATİK OKULLAR: 2014’te voleybol, futbol, basketbol, ayakkabıcılık liseleri gibi okullar açtık. Tematik liselerin devamı gelecek.

9- MESEM’DEKİ ÖLÜMLER: Mesleki eğitim merkezleri ile işyerlerinin sözleşmesinde kurallar net, ancak olaylar uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Konu yargıda.

10- ‘CUMHURİYET’E DOĞRU’: Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için büyük bir tiyatro oyunu projesi yürüttük. Yoğun bir talep var. 18 ilde daha sahnelenmesi planlanıyor.