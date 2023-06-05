Yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu... CHP'de 'baba-oğul' gerilimi mi?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ardından istifalarını sunan MYK üyeleri ile genel merkezde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, basına kapalı yapılan toplantıda eski MYK üyelerine teşekkür etti. Ardından Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyelerini belirledi. Daha önce 18 kişiden oluşan MYK'nın yeni listesinde 15 kişi yer aldı.

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Başbuğ, CHP'deki yeni MYK ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmayacağı, kurultaya da böyle gideceği şeklinde görüntü. Ortada bir şey yok demeye getirdi. Ortada aslında bir hezimet söz konusu. Dünyanın hangi köşesinde sırtı minderden kalkmayan kişiye şans verilir. Etik açıdan Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakması konuşuldu.

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İsimlere baktığımızda yeni MYK’da isimlerde iki kişilik azalma var, 4 kişi yerini korudu. Faik Öztrak her devrin adamı ve yerini korudu.

'İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERİNİN TASFİYE EDİLDİĞİ BİR LİSTE ORTAYA ÇIKTI'

İmamoğlu kadrolarının, daha önce konuşulan isimlerin hepsinin tasfiye edildiği bir liste ortaya çıktı. Ne varsa gemileri yakmış Kılıçdaroğlu tablosu var ortada. Burada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor; parti meclisinde 60 kişi var ve onların içinden seçmesi gerekiyor isimleri.

Daha önceden görevden alan isimlerin tekrar geldiğini görüyoruz. Bunlardan biri Erden Erdem, adı MİT tırlarında anıldı, FETÖ’den pek çok işlem yapıldı. Ali Mahir Başarır ‘satılık ordu’ diyen bir kişi, çok tartışıldı. Tanju Özcan gibi isimler uzaklaştırıldı. İmamoğlu’na yakın isimlerin tasfiyesi gibi bir niyet tuttu. Kılıçdaroğlu öylesine koltuğa tutunmuş durumdaki asla bırakma niyeti yok. Kurultay’da ciddi bir hakimiyeti var Kılıçdaroğlu’nun.

Kılıçdaroğlu bence yerel seçimi hedefledi. Kılıçdaroğlu bence oldu-bittiye götürerek koltuğunu koruyacaktır.

Öyle bir süreç hiç başlamadı. Sahnede böyle bir süreç sergilendi ama arka planda kavga ediyorlardı. Akşener ve İmamoğlu sahnelerde, meydanlarda hep el eleydiler. 'Kemal ile olmaz' diyen böyle bir görüntüyü verir mi? 'Baba oğuluz' diyen biri...

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İmamoğlu'nun oturduğu andan itibaren proje yürüdü. Onur Öymen'in kitabında bahsettiği hususlar işin can damarı.

Atatürkçü değerlere sahip partinin başkanı kardeşim nereden çıktı demeliydi. FETÖ iltisaklı, HDP'ye yakın duran isimlerin MYK'da geçtiği tablo ortaya çıktı. Eren Erdem'in mit tırları ile ilgili ifadeleri var. Ali Mahir Başarır'ın orduya satılık dediği ifadeleri var. Bu yapıda hala bu isimlerin üstünde durulması, genç isimler içinde bunları harmanlayarak batı destekli yol haritası uygulayacaklar.

MYK doğru isimler mi, yanlış isimler mi, Kılıçdaroğlu istifa etmeli miydi tartışıyoruz. İmamoğlu başa geçse sular durulacak mı? Başından beri İmamoğlu'nu başından beri proje olarak adlandırdım. İmamoğlu başından beri tüm medyada reklamı yapılan, yeni başkan adayı olarak tanıtılan kişiydi.

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CHP'nin silkelenerek gerçek Atatürkçü kadroları getirmesi gerekiyor.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise şu açıklamalarda bulundu:

İmamoğlu, CHP genel merkezinde yönetimi şekillendirecek ağırlığa sahip değil. Bir ayağı İYİ Parti’de olan biri. İttifakın cumhurbaşkanı adayıyım mesajı verdi. CHP’nin il başkanlığı ile gerilimi gözüküyordu. CHP genel merkezinde o şekilde değildi.

MYK’ya baktığımızda Batı’yla uyumlu ekip. Faik Öztrak IMF’cilik denilecek çizgide olan bir isim.

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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerden sorumlu olduğu MYK'da şu isimler yer aldı:

"Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim - Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre."

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İstifa eden isimlerden Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Lale Karabıyık ve Faik Öztrak yeni MYK'da da yer aldı. Elif ER/ANKARA, (DHA)