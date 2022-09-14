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Yeni KPSS pazar günü

Güncelleme Tarihi:

#KPSS#Sınav#Tarih
Yeni KPSS pazar günü
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:00

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumunda bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan benzer sorular çıkması nedeniyle 4 Ağustos’ta iptal edilmesinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçti. 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek sınava ise günler kaldı.

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Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Girdikleri sınav iptal edilince adaylar, tekrar bir hazırlık sürecini önlerinde buldu. Sınava bir hafta kala konuştuğumuz adaylardan bazıları sınav sistemine güvenlerinin sarsıldığını dile getirirken bazılarıysa sınavın yeniden yapılmasını bir şans olarak görüyor.

Adaylar, “Sınav iptal olduğu zaman psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Twitter’da benzer soruları gördüğümüzde ve iptal dedikoduları dolaşmaya başladığında ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi ‘bu yeni bir şans’ diyoruz” diye konuşuyor.

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#KPSS#Sınav#Tarih

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