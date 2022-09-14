Yeni KPSS pazar günü

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Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Girdikleri sınav iptal edilince adaylar, tekrar bir hazırlık sürecini önlerinde buldu. Sınava bir hafta kala konuştuğumuz adaylardan bazıları sınav sistemine güvenlerinin sarsıldığını dile getirirken bazılarıysa sınavın yeniden yapılmasını bir şans olarak görüyor.

Adaylar, “Sınav iptal olduğu zaman psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Twitter’da benzer soruları gördüğümüzde ve iptal dedikoduları dolaşmaya başladığında ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi ‘bu yeni bir şans’ diyoruz” diye konuşuyor.