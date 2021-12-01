Yeni koronavirüs varyantı Omicron için çarpıcı açıklamalar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
İşte cani babanın ifadesi Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktıİşte cani babanın ifadesi! Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı#İşkence
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Sokak ortasında rezalet Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiSokak ortasında rezalet! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti#Yumruk
İkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı Sosyal medya devinde bu kez ne olacakİkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı! Sosyal medya devinde bu kez ne olacak?#Jack Dorsey
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Pandeminin başından beri ilk kez keşfedildi Ölüm riskini ikiye katlıyorPandeminin başından beri ilk kez keşfedildi! Ölüm riskini ikiye katlıyor#Koronavirüs
Asgari ücrette kritik gün İşçilerin talepleri ne İşte senaryolarAsgari ücrette kritik gün! İşçilerin talepleri ne? İşte senaryolar#Asgari Ücret
Burakın Vina benimsin videosu olay oldu Alişandan tepkilere cevap...Burak'ın 'Vina benimsin' videosu olay oldu! Alişan'dan tepkilere cevap...#Alişan
Sevenleri tanımakta zorlandı... Survivorın yıldızı değişimiyle şaşırttıSevenleri tanımakta zorlandı... Survivor'ın yıldızı değişimiyle şaşırttı!#Nagihan Karadere
İfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştuİfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştu!#Ghislaine Maxwell
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
HABERLERGündem Haberleri

Yeni koronavirüs varyantı Omicron için çarpıcı açıklamalar

#Omicron#Koronavirüs#Salgın
Yeni koronavirüs varyantı Omicron için çarpıcı açıklamalar

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni koronavirüs varyantı 'Omicron'un daha kolay vücuda girdiğini söyleyerek, 'Virüs, şeklinde gördüğümüz gibi dışındaki vantuz yapılarında değişiklik meydana getiriyor. Değişiklik de virüsün yapışmasını artırıyor, böylece de daha kolay vücuda girebiliyor, bu da riski artırıyor, hızlı bulaşmayı sağlıyor. Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz' dedi.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgın devam ettikçe varyantların ortaya çıkabileceğini söyledi. İlhan, "İngiltere varyantı ile konuşmaya başladığımız varyantlar hayatımıza girdi hatta konuşmadığımız daha çok varyant oldu ama bunlar kayda değer bir değişiklik yapmıyordu. Yeni varyantın farkı şu; virüsün şeklinde gördüğümüz gibi dışındaki vantuz yapılarında değişiklik meydana getiriyor ve çok fazla bir değişiklik. Değişiklik de virüsün yapışmasını artırıyor, böylece de daha kolay şekilde vücuda girebiliyor, bu da riski arttırıyor. Bu da hızlı bulaşmayı sağlıyor. Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Omicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıOmicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklamasıHaberi Görüntüle

'SOSYALLEŞMENİN ÇOK OLDUĞU YERDE PATLADI'

Prof. Dr. İlhan, yeni varyantın tespitinden sonra hızla yayıldığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta Afrika'da saptandıktan sonra rakamlar patlayıcı şekilde arttı, hızlı şekilde yayıldı. Varyant aslında ilk başta Güney Afrika'da çıkmadı, Botsvana'dan çıktı, yayılım ile birlikte Güney Afrika yeni varyantın kaynağı gibi görüldü. Dünyada 5 kıtada artık varyant görülüyor.

Yeni koronavirüs varyantı Omicron için çarpıcı açıklamalar


Üniversite öğrencilerinin çok fazla olduğu yerde, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin yakınında aşırı kalabalık bir mekanda yani sosyalleşmenin çok olduğu yerde birden bire patlayıcı şekilde artıyor. Belki kaynak gençler değil; ama bu şekilde ortaya çıkıyor. Kaynağı ile ilgili de şöyle bir yaklaşım var; muhtemelen bağışıklık sistemi çok düşük bir kişinin virüsü yenememesinden kaynaklı bir görüş var. Tabi ki bunların da kanıtlanması gerekiyor. Muhtemelen Güney Afrika'da HIV hastası birisinin enfekte olup, virüsü yenememesi ve bu varyantın o kişide üremesinden sonra bulaşmasından kaynaklandığına ilişkin görüşler var" dedi.

Haberin Devamı

'ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ KONUSUNU İZLEMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, şu anki bilgilerle yeni varyantın öldürücülüğünün yüksek olup olmadığına dair yorum yapmanın güç olduğunu kaydederek, "Şu anki elimizdeki bilgiler açıkçası bulaştırıcılığın hızlı olması yönünde endişe etmemizi gerektiriyor. Varyant çok yeni, öldürücülüğünün yüksek olup olmadığı ile ilgili bir yorum yapmamız çok güç. Bütün dünya hemen önlemlerini aldı, Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz haftadan itibaren Güney Afrika'daki 5 ülkeden uçuşun kısıtlanması yoluna gitti. Bunlar oldukça koruyucu önlemler. Baktığımızda yeni varyant için bulaştırıcılığı çok yüksek; ama öldürücülüğünün yüksek olup olmadığını saptamak için bir parça izlemek, değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

AŞILAR ETKİLİ OLACAK MI?

Haberin Devamı

Prof. Dr. İlhan, bugüne kadar bütün varyantlarda tam doz aşılanmış olmanın etkili olduğuna şahit olduklarını vurgulayıp, "Şu ana kadar tüm varyantlarda aşıları tam olanlar hastalığı daha hafif geçiriyorlar, bu çok önemli. Pfizer-BioNTech mevcut varyant ile ilgili bir değerlendirme yapacağını ifade etmişti. Nitekim varyant eğer çok farklı ise aşıda modifikasyon yapılabileceğini söylediler. Hali hazırda baktığımızda daha çok varyant ile enfekte olanlar gençler olduğu için gençlerin daha hafif geçirdiklerine şahit oluyoruz. Bu, 'gençlerde daha ağır olmaz' ya da 'ileri yaşta olanlarda bu varyant olmaz' anlamına gelmiyor. Yapılması gereken şey varyantın çok olduğu bir zaman diliminde bütün ülkelerin kurallara daha çok uyması. Aşı olmamışların aşı olması, eksik olanların tamamlaması, bulaşı engelleyen mesafe, maske ve temizlik koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Koronavirüs#Salgın

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil