Yeni kimlikte cüzdan no nerede yazar?

Yeni kimlikte cüzdan no, eski kimlikte yer alan ve bazı kurumların talep ettiği veri olması dolayısıyla talep edilebiliyor. Eski nüfus cüzdanlarında üst tarafta yer alan cüzdan no bilgisi yeni kimlik kartında ; ad , soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin hemen altında yer almaktadır. Kartın üzerinde Seri No / olarak adlandırılmış ve harf ile sayılardan meydana gelmiştir.