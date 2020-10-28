MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni kimlikte cüzdan no nerede yazar?
GeriGündem Yeni kimlikte cüzdan no nerede yazar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Yeni kimlikte cüzdan no nerede yazar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni kimlikte cüzdan no nerede yazar?
Abone Olgoogle-news

Yeni kimlikte cilt no bilgisi, bu bilgiye ihtiyacı bulunan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli işlemlerde gerekli olan cüzdan no, yeni kimlik içerisinde önemli bir yer tutuyor. Peki, başvuru, sorgulama vb uygulamalarda lazım olan cüzdan no nerede yazar? İşte, yeni kimlikte cüzdan no hakkında detaylı bilgiler

Yeni kimlikte cüzdan no, eski kimlikte yer alan ve bazı kurumların talep ettiği veri olması dolayısıyla talep edilebiliyor. Eski nüfus cüzdanlarında üst tarafta yer alan cüzdan no bilgisi yeni kimlik kartında ; ad , soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin hemen altında yer almaktadır. Kartın üzerinde Seri No / olarak adlandırılmış ve harf ile sayılardan meydana gelmiştir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle