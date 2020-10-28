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Yeni kimlikte cüzdan no nerede yazar?
Yeni kimlikte cilt no bilgisi, bu bilgiye ihtiyacı bulunan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli işlemlerde gerekli olan cüzdan no, yeni kimlik içerisinde önemli bir yer tutuyor. Peki, başvuru, sorgulama vb uygulamalarda lazım olan cüzdan no nerede yazar? İşte, yeni kimlikte cüzdan no hakkında detaylı bilgiler
Yeni kimlikte cüzdan no, eski kimlikte yer alan ve bazı kurumların talep ettiği veri olması dolayısıyla talep edilebiliyor. Eski nüfus cüzdanlarında üst tarafta yer alan cüzdan no bilgisi yeni kimlik kartında ; ad , soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin hemen altında yer almaktadır. Kartın üzerinde Seri No / olarak adlandırılmış ve harf ile sayılardan meydana gelmiştir.
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