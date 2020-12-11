Ne vize derdi var ne de pasaport parası... İşte sadece kimlikle gidilen ülkeler
Pasaport ve evrak derken vize almak birçok kişi için zor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı ülkeler var. İşte pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmadan sadece kimlik kartınızla gidebileceğiniz o ülkeler...
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Pasaport ve evrak derken vize almak birçok kişi için zor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı ülkeler var. Üstelik Bu ülkelere kimlikle gidebiliyorsunuz.
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AZERBAYCAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Aralık'ta Bakü'ye yaptığı ziyarette iki ülke arasında seyahatlerin kimlik kartıyla yapılabilmesine olanak tanıyan protokole imza atıldı.
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Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün iki halkın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacağı ifade edildi. Artık Azerbaycan'a giderken sadece kimlik yeterli olacak. Gelelim kimlikle gidilen diğer ülkelere...
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GÜRCİSTAN Pasaport gerekmeden kimlikle giriş yapılabilecek ülkelerden biri de Gürcistan’dır. Eskiden pasaportsuz 90 gün kalınabilen Gürcistan’da şuan 1 yıl kadar pasaportsuz ve vizesiz kalmak mümkün. Ancak 1 yıldan fazla kalmak istenirse vize ve Gürcistan’da ikamet teskeresi alınması gerekmektedir. Ek olarak Gürcistan’a kimlikle giriş yapılabilmek için eski kimlik kartları yerine yeni çipli kimlik kartlarının kullanılması gerekmekte...
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Tarihi sokakları, alışveriş noktaları ve ünlü gece hayatı ile öne çıkan Gürcistan gezisine Tiflis'ten başlayabilirsiniz. Kutayıs ve Signagi gezip görülebilecek en bilindik yerlerden… Yalnız şu anda pandemiden dolayı Gürcistan, kısıtlı sayıda ülkeden turistleri kabul ediyr.
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Peki ülkede nereleri gezmeli?
1- Tiflis Gürcistan'ın güneyinde yer alan başkentin kuruluşu, Gürcü efsanesine göre 5. yüzyıla kadar dayanıyor.
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Kral Vakhtang Gorgasali tarafından kurulduğu rivayet edilen eski şehir, Avrupa ve Asya kültürleri arasında takılıp kalmış bir geçiş yolu gibi.
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Tiflis, bize büyük benzerlikler gösteren mutfağıyla yemek konusunda memleket hasreti çekmeyeceğiniz şehirler arasında! Eski şehir bölgesinde görülebilecek bir çok ilgi çekici yer var.
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Doğu ve batı kültürünün harmanlandığı bu bölgede kilise de görebilirsiniz, hamam ve cami de.
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2- Batum Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent. Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar. Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un.Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü. Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez.
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3- Kutayıs Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutayıs, Sovyetler Birliği'nden kalma görüntüsüyle ilk bakışta insanda zaman makinesi ile eski zamanlara gitmiş hissi yaratıyor.
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Rioni Nehri'nin hayat verdiği şehir, oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ayrıca şehirde çok güzel parklar bulunuyor. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Gelati Manastırı ve Bagrati Katedrali görülmeye değer.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabiliyorsunuz. Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle sonbahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip.
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KKTC'de nereleri gezmeli?
1- Girne En popüler yeme-içme ve eğlence yerlerinin adeta bir araya toplandığı, limanıyla ünlü Girne'de gezilip görülecek bir sürü yer var.
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Farklı güzergâhlar arasında klimalı toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek mümkün. Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıprıslı (Kıbrıs lehçesiyle) gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır.
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2- Karpaz Kıbrıs'ta gidilebilecek yerlerden biri de tabii ki Karpaz. Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Dipkarpaz'da konaklayabilir ve deniz kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz.
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3- Gazimağusa Kıbrıs sahillerinin en güzellerinin bulunduğu Gazimağusa bölgesi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor.
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Daha önce dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan kapalı Maraş bölgesi de Gazimağusa yakınlarında yer alıyor.
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4- Lefkoşa Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor
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UKRAYNA Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Ukrayna’da gezilecek başlıca şehirlerin arasında müzeleri ve kiliseleriyle öne çıkan başkent Kiev geliyor.
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Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü Lviv ile ülkenin Karadeniz kıyılarında bulunan ve Akdeniz şehirlerini anımsatan Odessa mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Ukrayna’nın Harkov ve Dnipro gibi diğer şehirlerinde keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Ayrıca Kiev ve Lviv'de eğlence için birçok mekan da bulunuyor
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Odessa Ukrayna’nın Karadeniz kıyısı kenti Odessa vizesiz hatta pasaportsuz dahi gidebileceğiniz bir tatil bölgesi. Odessa aynı zamanda Ukrayna’nın en turistik şehirlerinden biri. Deniz tatili kadar eğlence hayatıyla da ünlü bu kentte fiyatların güney kıyılarımızdaki bir tatile göre daha uygun geleceğini söyleyebiliriz.
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MOLDOVA Türk vatandaşlarının kimlikle giriş yapabileceği ülkeler arasına 2019 yılında dâhil olan Moldova’da pasaport ve vizesiz, 180 gün içerisinde 90 güne kadar kalınabilmektedir. Turistik açıdan son derece sakin olan Moldova, huzurlu bir tatil arayanların tercih edebilecekleri yerlerdendir.
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Kimlikle seyahatin kabulünden sonra popülerliği artmaya başlayan Moldava’ya uçakla seyahat etmek için başkenti olan Kişinev’e İstanbul’dan direkt uçuşlar bulunuyor.