Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor, bahar yağmurları geliyor... Prof. Dr. Şen yağışlı hava için tarih verdi

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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüz hafta bizi bekleyen hava durumu ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta soğuk bir hava vardı. Genellikle donduk diyebiliriz. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışlarını gördük. Kar yağışları Doğu Anadolu’yu bu gece terk edecek. Yağışsız bir ortama giriyoruz bugün ve yarın. İstanbul’da bugün 12-13 derece sıcaklık olacak. Batı bölgelerimizde güneşli hava var. Sıcaklıklar çok yüksek değil. Yarından itibaren sıcaklıklar 3 derece daha yükselecek. İstanbul 16-17 derecelere kadar çıkabilecek. Yarın da yağış yok, bahar havası diyebiliriz.

Paltomuzu çıkartabiliriz ancak temkinli olalım. Akşam sıcaklıklar düşüyor. Gece gökyüzü açık olduğu için sıcaklıklar düşüyor.

Bahar geliyor gibi havası var dedik. Dolayısı ile bahar yağmurları da geliyor. Salı gününden itibaren Türkiye’nin hemen hemen her yerinde öncelikle Batı bölgelerde bahar yağmurları da gelecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda perşembe günü biraz kar yağışı görülebilecek ama genellikle yağmur şeklinde. Sıcaklıklar ortalamaların biraz üzerinde. Yağmurlar tarımsal açıdan faydalı olacak. Aşırı yağış yok.

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Bahar geldi diyebiliriz bundan sonra soğuk havalar yok. Batı’da kar olmadan bitti. Önümüzdeki haftalarda bahar havasına doğru gidiş var.

Önümüzdeki 4 gün için beklenen hava durumu tahmin haritası...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13