‘Yeni Ercan’ bugün açılıyor... İlk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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Körfez temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçecek olan Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na gidecek ve oradan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na geçilecek. 450 milyon Euro’ya mal olan ve KKTC turizmine büyük katkı sağlaması beklenen yeni havalimanı terminal binası, yıllık 10 milyon yolcu kapasitesiyle, Rum yönetiminin Larnaka ve Baf havalimanlarından daha geniş kapasiteli olarak hizmet verecek. Ercan Havalimanı adını 20 Temmuz 1974’te, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk günü Girne’de şehit olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’dan alıyor.

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YENİ PİST 3.100 METRE

3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan Ercan Havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak.