×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Yeni Ercan’ bugün açılıyor... İlk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Lefkoşa#Yeni Ercan Havalimanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Yeni Ercan’ bugün açılıyor... İlk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Lefkoşa’da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı bugün yapılıyor. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Körfez temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçecek olan Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na gidecek ve oradan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na geçilecek. 450 milyon Euro’ya mal olan ve KKTC turizmine büyük katkı sağlaması beklenen yeni havalimanı terminal binası, yıllık 10 milyon yolcu kapasitesiyle, Rum yönetiminin Larnaka ve Baf havalimanlarından daha geniş kapasiteli olarak hizmet verecek. Ercan Havalimanı adını 20 Temmuz 1974’te, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk günü Girne’de şehit olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’dan alıyor.

Haberin Devamı

YENİ PİST 3.100 METRE

3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan Ercan Havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lefkoşa#Yeni Ercan Havalimanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan