Yeni dönemi birlikte açalım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı’ndaki mitingine katıldı. Erdoğan, alanda 70 bin kişinin olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Diyarbakır’da hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Diyarbakır’da bu kardeşinize yüzde 28.5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım Ancak seçim sonuçlarının sizin de içinize sinmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ve ardından Batman mitinglerinde özetle şunları söyledi:



KİRLİ PAZARLIKLAR VAR



“Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kuruldu. Bavul bavul dolarlar, bavul bavul eurolar, bu paralar nereden gelip, nereye gidiyor? Hangi şirketler bunları paylaşıyor? Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Dikkat ederseniz bu pazarlıkta siyasi kazanım, eser ve hizmet derdi yok. Kürt kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı, hakareti asla hak etmiyor.

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SESSİZ DEVRİMLER YAPTIK

Türkiye, geçmişte omurgasızlığın, istismarın, riyakârlığın sembolü ‘zübük’ siyasetinin acısını çok çekti. Şu soruma bütün Kürt kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak cevap versin. Diyarbakır, huzuru da, özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizin iradenizle seçtiğini belediye başkanlarını dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatılırken, biz altyapısı ve üstyapısıyla Diyarbakır’ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur’u mahvederken, biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar baskıyla tehditle şiddet kullanarak, can alarak iradenizi gasp ederken biz hak ve özgürlükleri genişleten sessiz devrimlerle eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi?





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BİRLİKTE İNŞA EDELİM

Bu söylediklerimiz doğruysa gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralayalım. Gelin el ele, gönül gönüle verip ‘Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edelim. 31 Mart seçimlerinde burada partiler yarışmıyor. Burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle istismar ve pazarlık siyasetidir. Milli çıkarlarımızı savunurken, kimin kuyruğuna bassak hemen soluğu PKK’nın yanında alıyor. Biz DEAŞ denen emperyalist kuklasına zaten göz açtıramıyoruz. Hamdolsun PKK’yı da sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. ”

TERÖRE MESAFE KOYAN HERKESLE KONUŞURUZ

Erdoğan “Kürt kardeşlerimin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyorum. Burada şunu açıkça belirtmek isterim. Siyaset millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz” diyerek şöyle devam etti:

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“Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Kendi ülkesi ve milleti için dertlenen herkesle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne devletimizin bekasına saygı duyan, ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, sevinçleriyle övünecek, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturur konuşuruz.

YAPILACAKSA HEMEN ŞİMDİ

Bu ülkede, 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye’ye 40 yıl boyunca bedel ödetildi. Bir 40 yıl daha tahammülümüz yoktur. Yaşadığımız ortak acıların ardından bu tehdidi bertaraf ettik. Artık ülkemizi bu yükten sadece güvenlik açısından değil, diğer tüm boyutlarıyla tamamen kurtarma vaktidir. Bunun için ipleri başkalarının elinde olmayan, kirli çıkar ilişkilerinde kaybolup gitmemiş herkesle oturur konuşuruz. Elbette herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Milletvekili listesini, belediye başkan adayı, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bu listeleri belirleyecek olan emekleri ve oylarıyla partiyi var eden ve yaşatan parti tabanıdır.”

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CHP’Yİ SİZE DAYATIYORLAR

“Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP’yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bu coğrafyaya yakın zamanda gördüğü en büyük acıları yaşatan tek parti faşisti CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi çıkarların temsilcisi olduğunu anlatmaya bavullar dolusu para görüntüleri herhalde yeterlidir. İnşallah 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır.”



BATMAN’IN EVLADI ŞİMŞEK’E İTİMADIM TAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da ekonomiye ilişkin konuşurken “Ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Batman’ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e bu konuda tam itimadım var. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. (Emekliler) Sıkıntıların hafifletilmesiyle ilgili samimiyetimizi attığımız adımlarla ortaya koyduk.”