Son dakika haberi: Yeni bakan yardımcıları Resmi Gazete'de

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'deyayımlandı.

ADALET BAKANLIĞI

Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları olarak atandı.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay ve Yasin Ekrem Serim atandı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan atandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaoğlu atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan ve Serdar Çam atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki atandı.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçurmak atandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.