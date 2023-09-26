Yeni anayasa Türkiye’nin boynunun borcu

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Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: “Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye’nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan önemli bir adım olacaktır. Bu darbeci geleneğin önünü açan anayasadan kurtulma vaktidir. Sadece siyasi parti veya partilerin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Bu süreçlerin çok ciddi ve yoğun bir katılımla, tabii ki yüzde 100 herkesin desteğini almak mümkün olmayabilir, ama en büyük konsensüsle sağlanabilmesi ve millete ait bir anayasa yapılabilmesi bu süreçte önemli hassasiyetlerimizden birisi olmalı.

MUHALEFET DESTEK VERMELİ

Bu anayasa tartışmaları içerisinde önemli hususlardan birisi de şudur; siyasal iklim içerisinde farklı çevrelerin görüşleri mutlaka dile getirilecek ama sonuç itibarıyla TBMM anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır. Anayasalar millet için yapılır, milletin anayasaları olur. Muhalefete de tavsiyem ön yargısız, reddetmeksizin bu çalışmalara olumlu ve pozitif destek vermeleridir. Önümüzdeki haftalarda Meclis eski başkanlarımızı, yüksek yargı mensubu arkadaşlarımızı ya ayrı gruplar halinde ya da bir masa etrafında toplayarak, sürecin başlangıcında olumlu katkılarını temin etmek niyetindeyim. Bana ‘İdeal bir anayasa nedir?’ diye sorsanız, bir cümle yazarım, devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür.





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ÇELEBİ’NİN ARAÇ KARTI

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin Meclis araç kartını bir arkadaşına verdiğini açıklamasına ilişkin de Kurtulmuş, “Ben vekilliğim zamanında kendi çocuklarıma bile kart vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu anlamda Meclis’in mehabetini korumak için dikkat etmesi lazım. Bununla ilgili özel bir şey söylemiyorum” dedi.

İSRAF İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

TBMM İçtüzüğü konusunda da çalışacaklarını kaydeden Kurtulmuş, “Süratle Meclis’in çoğunluğunun kabul edebileceği bir içtüzük lazım. Meclis’in etkin çalışmasının temin edilmesi lazım. Bunun için komisyonlar ciddi şekilde çalıştırılmalı. 37 saat kesintisiz Meclis oturumunun yapıldığı toplantılar olmuştu. Bu insani bir çalışma düzeni değildir” dedi. Kurtulmuş TBMM’de israfın ortadan kaldırılması için çalışma yaptıklarını da kaydetti.