Yeni adımların hazırlığı içindeyiz

2023 DEĞİŞİM YILI OLACAK

“Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizi bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Bunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. 2023’e hazır mıyız, hazırlanıyor muyuz? 2023 inşallah Hatay’da bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? PKK tarafından yakılan ormanlarımızı çok daha güzeliyle yeşillendirmek için kolları sıvadık. Biz laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz.

Dünyayla birlikte ülkemiz de salgının etkisi altında. Her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetti. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyetin gerçek yüzünü görmemizi sağladı. Şehir hastanelerini yaparken birileri ‘Ülkede bu kadar hastaneye ne gerek var’ dediler. Eğer bu yüksek kapasiteli hastanelerimiz olmasaydı, salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl atlatacaktık?

YALANIN İFTİRANIN ARACI

Bunların ülke için yapılan hiçbir hizmete destek verdiğini görmedik. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği örnek aldığı hususlar, bunların dilinde yalanın, iftiranın, çarpıtmanın aracı haline dönüşmektedir. Türkiye’yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar karşımızda yer aldı. Ülkemizin yükselişini engellemek isteyenler, ne diyor, hangi senaryoları sahneliyorsa, bunlar da aynı yolu takip ediyor.

ACI ACI GÜLÜYORUZ

Ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerekiyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. Geçtiğimiz günlerde Şuşa’ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça, kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Avrupa’da kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri, belki binlerce defa dinledik. Gerçek niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI

Sırtını sıvazlayan, kulağına üç beş hoş kelime eden, eline yalan yanlış birşeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek, ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. ”

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIN

Erdoğan, AK Parti teşkilatına seslenirken “Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz” diyerek şöyle devam etti: “2023 seçimleri ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna taşıyacak en kritik dönemeci kapsıyor. Her haneye mutlaka, tekrar tekrar gireceğiz. Güler yüzümüzle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız. Bunların yalandan başka vizyonu yok. Gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda destek sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz.”

YATIYORLAR KALKIYORLAR ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya... Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın. Gençler şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin Türkiye’si ile veya Hatay’ı ile bugünün Hatay’ı karşılaştırdığınızda; bugünkü gençler bilmez. Onlara anlatacaksınız. Z kuşağı falan diyorlar ya bunlara anlatacaksınız, bilmezler. Onlara, bunları hatırlatacaksınız. 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceğiz. Bu zatın SSK’nın başında olduğu zamanlar Savaş Ay’ın programındaki Bay Kemal’in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. Gençler bunu bilsinler. Şimdiyse hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Bakın sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? İngiltere’de 100 sterlin gibi bir ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok... AK Parti ve cumhur ittifakı olarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Sizlere güveniyorum.”

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