Yemek programı çekiminde arbede

Program çekimi için önlem alan görevliler ile bir iş yeri çalışanı arasında arbede

Bir televizyon kanalında yayınlanan yemek programının dış çekimlerinden biri, Bursa’nın aynı zamanda simgelerinden olan Tophane Meydanı’nda yapıldı. Çekimler öncesi zabıta ve prodüksiyon ekipleri tarafından önlem alındı. Çekim alanının bulunduğu bölgede özel bir işletmede çalışan kişi, izni olmasına rağmen dışarı çıkıp, tekrar içeri girmek isteyince tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönüşürken, o anlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan programda Bursa’nın özgün lezzetlerinin yer aldığı öğrenildi.