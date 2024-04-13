Yelkovan kuşlarındaki sırlar çözülecek

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Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Bilgin, “Yelkovan kuşları tehdit altında olan bir tür, genel olarak Akdeniz Havzası’nda ve Ege Denizi’nde korunuyor. Türkiye’de nerede ürediklerini bilmiyoruz. GPS vericileri takıp onların hareketlerini izleyerek Türkiye kıyılarında nerelerde üreme kolonileri olabilir? Nerelerde besleniyorlar? Bilgiler edinmeye çalışacağız” dedi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay ise göç yollarının korunması için önemli bir adım olduğunu söyledi.