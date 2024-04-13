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Yelkovan kuşlarındaki sırlar çözülecek

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#Boğaziçi Üniversitesi#TÜDAV#Ege Denizi
Yelkovan kuşlarındaki sırlar çözülecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 07:00

İstanbul Boğazı’nda nesli tükenmekte olan yelkovan kuşlarının üreme kolonilerinin ve göç yollarının belirlenerek korumaya alınmasını hedefleyen proje kapsamında, 30 yelkovan kuşuna uydu vericisi takıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Bilgin, “Yelkovan kuşları tehdit altında olan bir tür, genel olarak Akdeniz Havzası’nda ve Ege Denizi’nde korunuyor. Türkiye’de nerede ürediklerini bilmiyoruz. GPS vericileri takıp onların hareketlerini izleyerek Türkiye kıyılarında nerelerde üreme kolonileri olabilir? Nerelerde besleniyorlar? Bilgiler edinmeye çalışacağız” dedi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay ise göç yollarının korunması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

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#Boğaziçi Üniversitesi#TÜDAV#Ege Denizi

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