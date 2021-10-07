YDUS başvuruları ne zaman bitecek? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihlerinde son gün bilgisi!

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YDUS başvuruları ne zaman bitiyor sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayınlanan başvuru kılavuzu ile 1 Ekim tarihinde başlayan başvurular AİS ekranından tamamlanacak. Adaylar 450,00 TL olan başvuru ücretini kılavuzda yer alan bankalara yatıracaklar. YDUS başvuruları 11 Ekim'e kadar alınacak.

YDUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün, 12 Ekim 2021 olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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