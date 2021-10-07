YDUS başvuruları ne zaman bitecek? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihlerinde son gün bilgisi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar Çarpıcı gerçek: Vakaların yüzde 50den fazlası...Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar! Çarpıcı gerçek: Vakaların yüzde 50'den fazlası...#Bilim Kurulu
Beşiktaştan bir bomba daha Pjanic sonrası...Beşiktaş'tan bir bomba daha! Pjanic sonrası...#Beşiktaş
6-8 Ekim Olaylarının 7. yılında terör örgütlerine sert mesaj6-8 Ekim Olayları'nın 7. yılında terör örgütlerine sert mesaj#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişme TBMMde kabul edildiParis İklim Anlaşması'yla ilgili sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi#Paris İklim Anlaşması
Vakalar neden azalmıyor Bakan Koca nedenleri sıraladı ve son durumu paylaştıVakalar neden azalmıyor? Bakan Koca nedenleri sıraladı ve son durumu paylaştı#Sağlık Bakanlığı
Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptıHavada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı#Emirates Havayolları
Ahmet Nur Çebiden Ali Koça algı yanıtıAhmet Nur Çebi'den Ali Koç'a 'algı' yanıtı!#Beşiktaş
Pandemi şartları etkili oldu Dev şirketten Türkiye kararıPandemi şartları etkili oldu! Dev şirketten Türkiye kararı#IKEA
Modernanın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu Bu yıl ilk kez...Moderna'nın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu! Bu yıl ilk kez...#Moderna
90+11de golü Galatasaray yeseydi Terim...'90+11'de golü Galatasaray yeseydi Terim...'
HSKdan yeni kararname Görev yerleri değişti...HSK'dan yeni kararname! Görev yerleri değişti...#HSK
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya şokta Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...Rusya şokta! Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...#Rusya
Burak Sergen Hürriyet’e konuştu ‘Çok üzgünüm, aldatma doğru’Burak Sergen Hürriyet’e konuştu ‘Çok üzgünüm, aldatma doğru’#Burak Sergen
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
HABERLERGündem Haberleri

YDUS başvuruları ne zaman bitecek? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihlerinde son gün bilgisi!

#Ösym#YDUS#HES Kodu
YDUS başvuruları ne zaman bitecek Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihlerinde son gün bilgisi

YDUS başvuru tarihlerinde son tarih yaklaştı. 19 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından organize edilecek YDUS sınavına yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınan 2021 YDUS başvuruları için adaylar T.C kimlik numaralarını kullanacaklar. Adayların sınava müracaatta bulunmadan veya başvuru için merkezlere gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekiyor. Peki, YDUS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, YDUS başvuru tarihleri ve sınavla ilgili ayrıntılar.

Haberin Devamı

YDUS başvuruları ne zaman bitiyor sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayınlanan başvuru kılavuzu ile 1 Ekim tarihinde başlayan başvurular AİS ekranından tamamlanacak. Adaylar 450,00 TL olan başvuru ücretini kılavuzda yer alan bankalara yatıracaklar. YDUS başvuruları 11 Ekim'e kadar alınacak.

YDUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün, 12 Ekim 2021 olacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Haberin Devamı

YDUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ösym#YDUS#HES Kodu