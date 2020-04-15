YDS ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi değişti mi? ÖSYM güncel sınav takvimi

YDS ne zaman? YDS ertelendi mi? soruları, ÖSYM'nin sınav takvimini güncellemesiyle beraber çok sayıda kişinin yanıt aradığı konulardan oldu. Son olarak ÖSYM yayınladığı takvim ile birlikte güncel YDS sınav tarihi de değişti. Sınav takviminin değişmesiyle beraber sözler YDS sınav tarihine çevrildi. İşte, 2020 YDS sınav takvimi ve ÖSYM güncel sınav takvimi.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

YDS SENEDE KAÇ KEZ DÜZENLENİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.