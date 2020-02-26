YDS başvuruları sona eriyor – YDS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
ÖSYM tarafından 12 Nisan'da uygulanacak olan YDS başvurular için verilen süre süre bugün doluyor. Kılavuzdaki bilgilere göre, 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi. Peki, YDS başvuru ücreti ne zamana kadar ödenebilecek? YDS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için başvurular bugün sona erecek. Ücret ödeme için son gün ise 27 Şubat 2020.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
Öte yandan YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.
2020-YDS/1 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/3Mz7U2v2E0— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 26, 2020
YDS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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