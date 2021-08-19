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Haber Giriş: 19.08.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

YDS/2 başvuruları ne zaman? 2021 YDS başvuru takvimi

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YDS/2 başvuruları ne zaman? 2021 YDS başvuru takvimi

YDS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Söz konusu başvurular için kısa bir süre kaldı. Peki, YDS başvuruları ne zaman alınacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayında uygulanacak sınav için başvurular Ağustos ayında başlayacak. İşte, 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi...

2021-YDS/2 TAKVİMİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak.

ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

 

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