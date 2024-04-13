Yazlıkta çifte ölüm! 1 ay sonra fark edildiler

Haberin Devamı

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESETLERİ ÇÜRÜMÜŞTÜ

Dairenin kapısını açan ekipler, evin 2 odasında 2 cesetle karşılaştı. Ölen kişilerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli (57) olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; Çetinkaya ve Dereli’nin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi. Evde küçük çaplı yangın izine de rastlanırken; Çetinkaya ve Dereli’nin cesetleri, ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi.