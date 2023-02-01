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Yazıcı: Erdoğan 2. adaylık hakkını kullanacak

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#Hayati Yazıcı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aday
Yazıcı: Erdoğan 2. adaylık hakkını kullanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı dün Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelirken gündeme ilişkin konularda özetle şunları söyledi:

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“6’lı Masa’ya ilişkin kamuoyunda eleştiriler vardı. 11 toplantı yaptılar. Sonunda oradan buradan toplayıp takdim ettiler. Ama ilginç olan, ortada aday yok. Oysa aday, kaptan önemli. Bir yandan da çok kolay bir işmiş gibi baskı yapılıyor ama Tayyip Erdoğan’ın karşısına aday çıkacak. Kolay bir iş mi?

LAFÜGÜZAF

Değişen Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı’nın konumu bellidir. Bu maddenin ilk seçimde uygulanacağı belirtildi. Değişen sistemde Cumhurbaşkanı bir defa seçildi. İkinci hakkını da 14 Mayıs’ta kullanacak. Bunu evirmenin, çevirmenin hukuksal dayanağı yok. Lafügüzaf.
Referandum için 360’a ihtiyaç var. Bizim sayımız 336. İnsanlar doğruya doğru, eğriye eğri diyebilmeli. (Muhalefet vekillerinin kabine girmemesi) Oy kullanma hakkına sınırlama getirilmemeli.” 

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#Hayati Yazıcı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aday

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