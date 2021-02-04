‘Yaza rahatlayabiliriz’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamanın başarılı gittiğini belirterek, Türkiye’nin istediği miktarlardaki dozu, planladığı süre içerisinde getirebilirse gelen aşıları hızlıca uygulayabileceğini söyledi.
Aşılamayla birlikte önümüzdeki yaz genel bir rahatlama olacağına dikkat çeken Kara, şu bilgileri verdi: “Planladığımız şekilde devam edebilirsek mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp, toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz. Yerli aşılarımızın da üretim zamanlarını değerlendirdiğimizde yaz aylarında genel bir rahatlamamız olabilir; ama bu virüsün mevsimsel özellik kazanma ihtimalini, diğer ülkelerde de var olacağını düşündüğümüzde önümüzdeki kış için tekrar bizim hazırlıklı olmamız gerektiği, belki o dönemde bir doz veya iki doz aşıyı özellikle riski olanların olması gerektiğini söylemek gerekecek.”
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