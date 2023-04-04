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Yaz lastiği uygulaması başladı... Uzmanı uyardı: Yakıt tüketimini artırıyor

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#Kış Lastiği#Yaz Lastiği#Lastik Değişimi
Yaz lastiği uygulaması başladı... Uzmanı uyardı: Yakıt tüketimini artırıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 10:11

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan günü itibariyle sona erdi. Kırıkkale'de oto lastik tamircisi Furkan Özmert, yaz mevsiminde kış lastiğinin yakıt tüketimini artırdığını belirterek, "Kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmak hem yakıtı arttırıyor hem de ses yapıyor" dedi.

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Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2022'de başlamıştı. 5 aylık sürecin ardından zorunlu kış lastiğinin 1 Nisan tarihinden itibariyle erdi. Kırıkkale Sanayi Sitesinde oto lastik tamircisi Furkan Özmert, uygulamanın sona ermesiyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte müşterilerinin lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Özmert, sürücülere de uyarılarda bulundu.

Yaz lastiği uygulaması başladı... Uzmanı uyardı: Yakıt tüketimini artırıyor

"YAZINDA KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK YAKITI ARTTIRIYOR"

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Yaz lastiklerinin takılmasının önemli olduğunu belirten Özmert, "Özellikle ticari araçlarda kışlık lastik mecburi olduğu için onlarda daha fazla yoğunluk yaşıyoruz. Fakat hususi araçlarda ticari araçlar gibi yoğunluğumuz olmadı. Kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmak hem yakıtı arttırıyor hem de ses yapıyor" diye konuştu.

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#Kış Lastiği#Yaz Lastiği#Lastik Değişimi

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