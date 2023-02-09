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Yayman’ın Hatay acısı

Güncelleme Tarihi:

#Hüseyin Yayman#Deprem#Enkaz
Yayman’ın Hatay acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın enkaz altındaki iki ağabeyi ile eşleri, ablası, eniştesi ve yeğenlerinden bir acı haber geldi. Yayman’ın bir ağabeyi sağ olarak kurtarılırken, ablasının cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yakınları enkaz altında.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, depremin vurduğu Hatay’da iki ağabeyi ve eşleri ile ablası, eniştesi ve yeğenleri enkaz altında kaldı. Bir ağabeyi enkazdan sağ olarak çıkarılan Yayman’ın ablasının ise cansız bedenine ulaşıldı. Yayman’ın enkaz altındaki diğer yakınlarının kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da telefonla arayıp yakınlarının durumunu sorduğu Yayman, “Acımız dağlar gibi” diyerek şunları söyledi:

HANGİSİNE ÜZÜLEYİM

“Medeniyetler şehri Hatay’ımız maalesef yerle bir oldu. Güzel şehrimize sanki atom bombası atılmış gibi. Çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Kaybettiğimiz hemşehrilerimize mi, yıkılın şehrime mi, ablama, abime mi üzüleyim? Acımız çok büyük. Gün birlik günü. Yüzyılın afetini de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah. Allah’ım ülkemizi ve aziz milletimizi daha büyük afetlerden korusun. Allah devletimizden razı olsun. Yardım eden herkese sonsuz teşekkür ederiz.”

 

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#Hüseyin Yayman#Deprem#Enkaz

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