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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yavru kedileri yiyen Japon yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Yavru kedileri yiyen Japon yakalandı

İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’ndeki esnafın, beslediği yavru kediler ortadan kayboldu.

Bir mahalle sakini, esnafa yabancı uyruklu bir kişinin kedileri alarak evine götürdüğünü söyledi. Kedileri sormak için gittikleri evdeki yabancı uyruklu kişiden “Bilmiyorum” yanıtını aldılar. Ağır kokular gelen eve giren esnaflar fırına bakmak istediklerinde ise yabancı uyruklu kişi buna müsaade etmedi. Esnaflar bu kez anne kediyle eve gitti. Eve giren anne kedi hemen fırına yöneldi. İhbar üzerine eve gelen Çevre, Doğa ve Hayvan Polisi adı D.M. olan Japonya vatandaşı kişiyi sorguya aldı. D.M. ifadesinde, yavru kedileri fırında pişirerek yediğini itiraf etti. D.M’ye Hayvan Hakları Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira para cezası kesildi. D.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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