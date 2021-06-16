Yavru kedileri yiyen Japon yakalandı

Bir mahalle sakini, esnafa yabancı uyruklu bir kişinin kedileri alarak evine götürdüğünü söyledi. Kedileri sormak için gittikleri evdeki yabancı uyruklu kişiden “Bilmiyorum” yanıtını aldılar. Ağır kokular gelen eve giren esnaflar fırına bakmak istediklerinde ise yabancı uyruklu kişi buna müsaade etmedi. Esnaflar bu kez anne kediyle eve gitti. Eve giren anne kedi hemen fırına yöneldi. İhbar üzerine eve gelen Çevre, Doğa ve Hayvan Polisi adı D.M. olan Japonya vatandaşı kişiyi sorguya aldı. D.M. ifadesinde, yavru kedileri fırında pişirerek yediğini itiraf etti. D.M’ye Hayvan Hakları Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira para cezası kesildi. D.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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