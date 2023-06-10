Yavru ebabil tezgâha düştü

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Pazarda esnaflık yapan Esem Ali Çeliker, tezgâhında daha önce hiç görmediği bir kuşun olduğunu fark etti. Yanına yaklaştığında hayvanın hareket edemediğini görünce yetkililerden yardım istedi. Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından teslim alınan kuşun, yavru ve yaralı ebabil olduğu anlaşıldı. Korumaya alınan kuş, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderilerek tedaviye alındı. Esem Ali Çeliker, “Kanadında küçük bir yara vardı, ondan uçamıyordu. Evde bülbüllerimiz ve kanaryalarımız var, oraya götürmek, beslemek istedim, fakat koruma altında olduğunu öğrenince yetkililere haber verdim” dedi.

UÇARKEN UYUYOR

Sağangiller familyasından olan ve genellikle kırlangıçla karıştırılan 16-17 cm boyundaki ebabiller, tüm ömrünü uçarak geçiriyor. Gece ve gündüz havada kalan, uçarken uyuyan bu nadir kuşlar, yalnızca üreme dönemlerinde yere iniyor. Çok çevik olan ebabiller, Kuran’da da geçen kuşlardan...