Yatla Yunanistan'a kaçma girişimi: Organizatörler dahil 7 tutuklama

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir grup PKK/KCK terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olduğunu ve İstanbul ile Edremit'te göçmen kaçaklığı yapan bazı kişilerle bağlantıya geçtiklerini tespit etti. Şüphelilerin 31 Temmuz'da yelkenli yat ile Ayvalık'tan denize açılacakları da belirlendi. Bunun üzerine Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile irtibata geçilip, koordinasyon sağlandı. Ertesi gün Sahil Güvenlik ekipleri, Altınova Mahallesi Madra Çayı karşısında, kaptanlığını H.T.'nin yaptığı ve içinde 8 kişi bulunan yatı durduruldu. Yatta bulunan ve organizatör olduğu anlaşılan H.T. ve Irak uyruklu B.H.H. ile yine yat içindeki Ş.K., H.B., C.Y., T.P., E.D. ve Çin uyruklu H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, organizatör olduğu saptanan Y.A., A.K. ve S.A.'yı da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 bin 880 euro, 11 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Yelkenli yata da el koyuldu.

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Şüphelilerden C.Y.'nin, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, H.B.'nin 'askeri yasak bölgelere girme' suçundan yakalama kararı olduğu, E.D. ve T.P.'nin 'terör örgütüne üye olma' suçlarından kayıtlarının bulunduğu, Çinli H.Y.'nin de 'uyuşturucu madde ticareti'nden yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan 11 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Y., organizatörler S.A., Y.A., A.K. ve H.T.'nin yanı sıra T.P. ve Çin uyruklu H.Y. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.